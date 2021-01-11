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21:42 (мск), источник: ТАСС

Девятикратный чемпион мира по ралли Лёб снялся с «Дакара»

ТАСС, 11 января. Французский пилот команды Bahrain Raid Xtreme Себастьен Лёб вынужден сняться с ралли-марафона «Дакар» после восьмого этапа в понедельник. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Источник: РИА "Новости"
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Восьмой этап стал второй частью марафонского этапа протяженностью 709 км. Во время него экипажи не могли воспользоваться помощью технических бригад на бивуаке.

Во время седьмого этапа грузовик поддержки, перевозивший запчасти для обоих автомобилей команды, повредил заднюю ось и не успел прийти на финиш, чтобы предоставить запасные колеса и детали. Было принято решение предоставить большую часть имеющихся запасных шин испанскому пилоту команды Хоану Нани Роме, чтобы преодолеть восьмой этап и сохранить позицию в общем зачете. 46-летний Лёб же получил два прокола и без необходимого количества запасных покрышек был вынужден сняться.

Лёб принял участие в «Дакаре» в пятый раз, ранее он выступал на ралли-марафоне с 2016 по 2019 год в составе заводской команды «Пежо». Лучшим результатом француза является финиш на втором месте в 2017 году. Лёб девять раз становился чемпионом мира по ралли (2004−2012), чаще него этот титул никто не выигрывал.

Ралли «Дакар» проходит в Саудовской Аравии и завершится 15 января.

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