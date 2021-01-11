Девятикратный чемпион мира по ралли Лёб снялся с «Дакара»
ТАСС, 11 января. Французский пилот команды Bahrain Raid Xtreme Себастьен Лёб вынужден сняться с
ТАСС, 11 января. Французский пилот команды Bahrain Raid Xtreme Себастьен Лёб вынужден сняться с
Восьмой этап стал второй частью марафонского этапа протяженностью 709 км. Во время него экипажи не могли воспользоваться помощью технических бригад на бивуаке.
Во время седьмого этапа грузовик поддержки, перевозивший запчасти для обоих автомобилей команды, повредил заднюю ось и не успел прийти на финиш, чтобы предоставить запасные колеса и детали. Было принято решение предоставить большую часть имеющихся запасных шин испанскому пилоту команды Хоану Нани Роме, чтобы преодолеть восьмой этап и сохранить позицию в общем зачете. 46-летний Лёб же получил два прокола и без необходимого количества запасных покрышек был вынужден сняться.
Лёб принял участие в «Дакаре» в пятый раз, ранее он выступал на
Ралли «Дакар» проходит в Саудовской Аравии и завершится 15 января.