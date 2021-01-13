Чех Мацик выиграл второй подряд этап «Дакара»
ТАСС, 13 января. Экипаж команды Big Shock Racing под управлением чеха Мартина Мацика занял первое место в зачете грузовиков на десятом этапе
ТАСС, 13 января. Экипаж команды Big Shock Racing под управлением чеха Мартина Мацика занял первое место в зачете грузовиков на десятом этапе
Время чешского гонщика на спецучастке протяженностью 342 км составило 3 часа 13 минут 2 секунды.
За ним расположились два российских экипажа «Камаз-мастер» Дмитрия Сотникова (отставание 1 минута 40 секунд) и Айрата Мардеева (+3.16) соответственно. Другой представитель «Камаз-мастер» Андрей Каргинов показал пятое время (+3.57), Антон Шибалов — шестое (+3.59). В общем зачете лидирует Сотников (40:57.31), вторым идет Шибалов (+47.22), третьим — Мардеев (1:14.41), седьмым — Каргинов (2:41.28).
Представитель Саудовской Аравии Язид
Американец Пабло Копетти стал лучшим на этапе в классе квадроциклов (4:18.47), второй результат показал чилиец Итало Педемонте (+0.20), третий — аргентинец Мануэль Андухар (+2.45). Андухар возглавляет общий зачет (50:56.43), следом идут француз Александр Жиру (+21.00) и чилиец Джованни Энрико (+27.04).
Среди мотоциклистов лучшее время показал американец Рики Брабек (3:12.33), вторую строчку занял испанец Хоан Барреда Борт (+3.15), третью — аргентинец Кевин Бенавидес (+5.11), который возглавляет общий зачет (40:20.08). За ним идут Брабек (+0.51) и британец Сэм Сандерленд (+10.36).
В четверг пройдет предпоследний этап