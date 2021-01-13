Чех Мацик выиграл второй подряд этап «Дакара»

Время чешского гонщика на спецучастке протяженностью 342 км составило 3 часа 13 минут 2 секунды.

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За ним расположились два российских экипажа «Камаз-мастер» Дмитрия Сотникова (отставание 1 минута 40 секунд) и Айрата Мардеева (+3.16) соответственно. Другой представитель «Камаз-мастер» Андрей Каргинов показал пятое время (+3.57), Антон Шибалов — шестое (+3.59). В общем зачете лидирует Сотников (40:57.31), вторым идет Шибалов (+47.22), третьим — Мардеев (1:14.41), седьмым — Каргинов (2:41.28).

Представитель Саудовской Аравии Язид Аль-Раджи одержал победу в зачете автомобилей (3:03.57), вторым стал катарец Насер Аль-Аттия (+2.04), третьим — француз Стефан Петерансель (+2.53). Россиянин Владимир Васильев занял седьмое место (+7.32), Денис Кротов — 16-е (+13.43), Виктор Хорошавцев — 29-е (+24.35). Петерансель лидирует в общем зачете (37:33.06), далее идут Аль-Аттия (+17.01) и испанец Карлос Сайнс (+1:03.44). Васильев идет седьмым (+3:14.56), Хорошавцев занимает 24-ю строчку (+8:22.37), Кротов — 30-ю (+10:24.22).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/hBbafCOoPYo" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Американец Пабло Копетти стал лучшим на этапе в классе квадроциклов (4:18.47), второй результат показал чилиец Итало Педемонте (+0.20), третий — аргентинец Мануэль Андухар (+2.45). Андухар возглавляет общий зачет (50:56.43), следом идут француз Александр Жиру (+21.00) и чилиец Джованни Энрико (+27.04).

Среди мотоциклистов лучшее время показал американец Рики Брабек (3:12.33), вторую строчку занял испанец Хоан Барреда Борт (+3.15), третью — аргентинец Кевин Бенавидес (+5.11), который возглавляет общий зачет (40:20.08). За ним идут Брабек (+0.51) и британец Сэм Сандерленд (+10.36).