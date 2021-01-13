Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Авангард
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Автомобилист
Футбол. Зарубежный
21:00
Манчестер Сити
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
23:15
Тоттенхэм Хотспур
Фулхэм
Хоккей. НХЛ
14.01
Филадельфия Флайерз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
14.01
Торонто Мэйпл Ливз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
14.01
Тампа-Бэй Лайтнинг
Чикаго Блэкхокс
Все события
Фоторепортажи
7ЦСКА проиграл в Загребе и занял последнее место в группе ЛЕ
24Дружба народов СССР, самса, горилка: еще одно путешествие в прошлое в Москве
15:54 (мск), источник: ТАСС

Чех Мацик выиграл второй подряд этап «Дакара»

ТАСС, 13 января. Экипаж команды Big Shock Racing под управлением чеха Мартина Мацика занял первое место в зачете грузовиков на десятом этапе ралли-марафона «Дакар». Гонка проходит в Саудовской Аравии.

Наверх
Источник: Reuters

Время чешского гонщика на спецучастке протяженностью 342 км составило 3 часа 13 минут 2 секунды.

Во время загрузки произошла ошибка.

За ним расположились два российских экипажа «Камаз-мастер» Дмитрия Сотникова (отставание 1 минута 40 секунд) и Айрата Мардеева (+3.16) соответственно. Другой представитель «Камаз-мастер» Андрей Каргинов показал пятое время (+3.57), Антон Шибалов — шестое (+3.59). В общем зачете лидирует Сотников (40:57.31), вторым идет Шибалов (+47.22), третьим — Мардеев (1:14.41), седьмым — Каргинов (2:41.28).

Представитель Саудовской Аравии Язид Аль-Раджи одержал победу в зачете автомобилей (3:03.57), вторым стал катарец Насер Аль-Аттия (+2.04), третьим — француз Стефан Петерансель (+2.53). Россиянин Владимир Васильев занял седьмое место (+7.32), Денис Кротов — 16-е (+13.43), Виктор Хорошавцев — 29-е (+24.35). Петерансель лидирует в общем зачете (37:33.06), далее идут Аль-Аттия (+17.01) и испанец Карлос Сайнс (+1:03.44). Васильев идет седьмым (+3:14.56), Хорошавцев занимает 24-ю строчку (+8:22.37), Кротов — 30-ю (+10:24.22).

Во время загрузки произошла ошибка.

Американец Пабло Копетти стал лучшим на этапе в классе квадроциклов (4:18.47), второй результат показал чилиец Итало Педемонте (+0.20), третий — аргентинец Мануэль Андухар (+2.45). Андухар возглавляет общий зачет (50:56.43), следом идут француз Александр Жиру (+21.00) и чилиец Джованни Энрико (+27.04).

Среди мотоциклистов лучшее время показал американец Рики Брабек (3:12.33), вторую строчку занял испанец Хоан Барреда Борт (+3.15), третью — аргентинец Кевин Бенавидес (+5.11), который возглавляет общий зачет (40:20.08). За ним идут Брабек (+0.51) и британец Сэм Сандерленд (+10.36).

В четверг пройдет предпоследний этап ралли-марафона, его протяженность составит 511 км. Ралли «Дакар» завершится 15 января.

Читайте также
 Константинова объяснила, почему ушла из "Академии Плющенко"
Фигуристка пошутила, что своей программой она хотела "вернуть мужчин в фигурное катание"
Константинова назвала причины ухода из академии Плющенко
Игрок «Краснодара» попал в список лучших бомбардиров XXI века
Россиянин выиграл 10-й этап «Дакара» в зачете багги
Названа дата второго боя Поветкина и Уайта
Новые старые лица в клубах. Что происходит в нашем футболе
Врач ответил на вопрос о вине Тутберидзе в травме чемпиона
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь