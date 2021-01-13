Россиянин Карякин выиграл 10-й этап «Дакара» в зачете багги
ТАСС, 13 января. Россиянин Сергей Карякин на
ТАСС, 13 января. Россиянин Сергей Карякин на
Российский гонщик преодолел дистанцию 342 км за 3 часа 31 минуту 17 секунд. Вторым финишировал американец Остин Джонс (отставание — 29 секунд), третьим — поляк Марек Гочаль (+1.10).
В общем зачете лидирует чилиец Франсиско Лопес Контардо (45:39.18), вторым идет Джонс (+10.13), третьим — поляк Арон Домжала (+42.41). Карякин располагается на 17-й строчке (+10:15.18).
Протяженность следующего этапа составит 511 км. Ралли «Дакар» завершится 15 января.