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16:40 (мск), источник: ТАСС

Россиянин Карякин выиграл 10-й этап «Дакара» в зачете багги

ТАСС, 13 января. Россиянин Сергей Карякин на Can-Am занял первое место в зачете багги на десятом этапе ралли-марафона «Дакар». Гонка проходит в Саудовской Аравии.

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Источник: AFP 2020

Российский гонщик преодолел дистанцию 342 км за 3 часа 31 минуту 17 секунд. Вторым финишировал американец Остин Джонс (отставание — 29 секунд), третьим — поляк Марек Гочаль (+1.10).

Во время загрузки произошла ошибка.

В общем зачете лидирует чилиец Франсиско Лопес Контардо (45:39.18), вторым идет Джонс (+10.13), третьим — поляк Арон Домжала (+42.41). Карякин располагается на 17-й строчке (+10:15.18).

Протяженность следующего этапа составит 511 км. Ралли «Дакар» завершится 15 января.

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