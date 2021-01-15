Француз Петерансель в 14-й раз выиграл ралли-марафон «Дакар»
Французский гонщик Стефан Петерансель на «Мини» выиграл зачет внедорожников на
Французский гонщик Стефан Петерансель на «Мини» выиграл зачет внедорожников на
На последнем участке протяженностью 200 км победу одержал испанец Карлос Сайнс, показав результат 2 часа 17 минут 33 секунды. Вторым стал катарец Насер
Общее время Петеранселя составило 44 часа 27 минут 11 секунд, на втором месте остался
55-летний Петерансель выиграл «Дакар» в 14-й раз в карьере.