Пилот «Камаз-мастер» Сотников впервые стал победителем «Дакара»

Сотникову 35 лет, за «Камаз-мастер» он выступает с 2008 года. Сотников впервые стал победителем «Дакара». В 2017 и 2019 годах он становился вторым в общем зачете, в 2013 и 2017 годах побеждал на ралли «Шелковый путь».