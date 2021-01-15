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13:45 (мск), источник: ТАСС

Пилот «Камаз-мастер» Сотников впервые стал победителем «Дакара»

ТАСС, 15 января. Российский экипаж «Камаз-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова выиграл зачет грузовиков ралли-марафона «Дакар». Соревнования прошли в Саудовской Аравии.

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Общая протяженность последнего спецучастка, который завершился в пятницу в Джедде, составила 200 км.

Сотникову 35 лет, за «Камаз-мастер» он выступает с 2008 года. Сотников впервые стал победителем «Дакара». В 2017 и 2019 годах он становился вторым в общем зачете, в 2013 и 2017 годах побеждал на ралли «Шелковый путь».

Представители «Камаз-мастер» в пятый раз подряд выигрывают марафон, всего эта победа для команды стала 18-й.

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