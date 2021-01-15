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17:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Чилиец Контардо выиграл «Дакар» в зачете багги, россиянин Карякин — 24-й

Чилиец Франсиско Лопес Контардо стал победителем ралли-марафона «Дакар» в зачете багги.

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Источник: Спорт-Экспресс

На последнем, 12-м этапе победу одержал британец Крис Мики, преодолевший спецучасток за 2 часа 41 минуту 11 секунд, вторым стал бразилец Рейналду Варела, третьим — поляк Марек Гочаль. Россиянин Сергей Карякин пришел к финишу восьмым.

Время Лопеса Контардо в общем зачете составило 53 часа 41 минуту 2 секунды. Вторым стал американец Остин Джонс, третьим — поляк Арон Домжала. 29-летний Карякин занял 24-е место.

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