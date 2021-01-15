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17:23 (мск), источник: ТАСС

Российский этап исключен из финальной версии календаря сезона DTM

ТАСС, 15 января. Руководство Германского кузовного чемпионата (DTM) не включило в окончательную версию календаря сезона 2021 года российский этап. Об этом сообщает пресс-служба гоночной серии.

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В предварительной версии календаря сезон должен был начаться в конце мая на трассе «Игора драйв» под Санкт-Петербургом, однако в окончательной версии российского этапа нет, а начнется чемпионат в итальянской Монце (18—20 июня). Всего в календаре значатся восемь этапов, завершится сезон в германском Хоккенхайме (1—3 октября).

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DTM — германская кузовная гоночная серия, которая проводится с 1984 года. С 1996 по 1999 год соревнования не проводились, они возобновились в 2000 году.

Во время загрузки произошла ошибка.

В России этапы DTM проводились на подмосковной трассе Moscow Raceway («Москоу рейсвей») с 2013 по 2017 год. Этап под Санкт-Петербургом должен был пройти и в прошлом сезоне, но также не был включен в окончательную версию календаря из-за пандемии коронавируса.

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