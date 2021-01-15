Российский этап исключен из финальной версии календаря сезона DTM
ТАСС, 15 января. Руководство Германского кузовного чемпионата (DTM) не включило в окончательную версию календаря сезона 2021 года российский этап. Об этом сообщает
ТАСС, 15 января. Руководство Германского кузовного чемпионата (DTM) не включило в окончательную версию календаря сезона 2021 года российский этап. Об этом сообщает
В предварительной версии календаря сезон должен был начаться в конце мая на трассе «Игора драйв» под
DTM — германская кузовная гоночная серия, которая проводится с 1984 года. С 1996 по 1999 год соревнования не проводились, они возобновились в 2000 году.
В России этапы DTM проводились на подмосковной трассе Moscow Raceway («Москоу рейсвей») с 2013 по 2017 год. Этап под