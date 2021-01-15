Российский этап исключен из финальной версии календаря сезона DTM

В предварительной версии календаря сезон должен был начаться в конце мая на трассе «Игора драйв» под Санкт-Петербургом, однако в окончательной версии российского этапа нет, а начнется чемпионат в итальянской Монце ( 18—20 июня ). Всего в календаре значатся восемь этапов, завершится сезон в германском Хоккенхайме ( 1—3 октября ).

DTM — германская кузовная гоночная серия, которая проводится с 1984 года. С 1996 по 1999 год соревнования не проводились, они возобновились в 2000 году.

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