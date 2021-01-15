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18:17 (мск), источник: ТАСС

Тройной подиум «Камазов», авария Карякина. Итоги ралли-марафона «Дакар»

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Экипажи команды «Камаз-мастер» в 18-й раз одержали победу на ралли-марафоне «Дакар» в зачете грузовиков. Второй раз в истории гонка прошла по территории Саудовской Аравии.

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Источник: РИА "Новости"

Весь пьедестал почета заняли гонщики «Камаз-мастер». Первым стал экипаж Дмитрия Сотникова, общее время прохождения трассы — 48 часов 23 минуты 21 секунда. Второе место занял Антон Шибалов (+39.38), на третьей строчке расположился Айрат Мардеев (+1:14.35). Победитель прошлогоднего ралли-марафона Андрей Каргинов стал седьмым (+2:49.01).

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«Для меня это очень счастливый день, как и для всей команды, по количеству побед на “Дакаре” мы сравнялись с заводской командой КТМ. Это отличная работа всего коллектива команды, наших партнеров и спонсоров, это наша общая победа. Очень рад, что в это сложное время “Дакар” состоялся и мы смогли на самую высокую планку поднять уровень отечественного автопрома и российского спорта. Поздравляю всех наших болельщиков, всех, кто был с нами все эти жаркие десять дней “Дакара”», — сказал руководитель команды семикратный победитель ралли Владимир Чагин.

Сотникову 35 лет, за «Камаз-мастер» он выступает с 2008 года. Он впервые стал победителем «Дакара», в его экипаж также входили Руслан Ахмадеев и Ильгиз Ахметзянов. В 2017 и 2019 годах Сотников в качестве пилота становился вторым в общем зачете, в 2013 и 2017 годах побеждал на ралли «Шелковый путь».

«Очень рад за всю команду. Дима очень быстрый пилот, вместе с ним были прекрасный штурман Руслан Ахмадеев и очень надежный механик Ильгиз Ахметзянов. Они потеряли меньше всех времени на гонке и заслуженно победили», — сказал Чагин.

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Представители «Камаз-мастер» в пятый раз подряд выиграли марафон, всего на счету команды рекордные 18 побед. Последний раз «Камаз-мастер» не сумел выиграть общий зачет в 2016 году, когда победу одержал Жерар де Рой из Нидерландов. Рекордсменом среди пилотов по количеству побед в зачете грузовиков является нынешний руководитель российской команды Владимир Чагин — 7.

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Сложная гонка Карякина

В прошлом году Сергей Карякин занял второе место в зачете багги, но на этот раз гонка пошла по другому сценарию. На девятом спецучастке багги был сильно поврежден, на скорости 120 км/ч вылетел с дороги и чудом не перевернулся. Карякин и штурман Антон Власюк не пострадали, но время (порядка девяти часов) было упущено, как и шансы на победу. Позднее организаторы получили жалобу от других экипажей — российский гонщик якобы воспользовался помощью местных жителей, что запрещено правилами. После рассмотрения эпизода организаторы начислили экипажу еще шесть часов штрафа.

«Нас увидели с местной машиной другие участники и сняли это на видео. Арабы пытались нам помочь, это правда, но по факту что-то сделать они не смогли, — рассказал об этой ситуации Карякин. — Рядом с нами останавливался Жерар Форес, дал запчасть, помог также один из грузовиков технической поддержки другой команды, мы смогли произвести необходимый ремонт и доехать до финиша».

Самым успешным для Карякина стал десятый этап, где он сумел победить. Но в общем зачете победитель «Дакара» — 2017 занял 23-е место, проиграв лидеру 11 часов 7 минут 4 секунды.

«Огромное спасибо всем, кто переживал и болел за наш экипаж, — написал Карякин в “Инстаграм”. — Спасибо компаниям, которые поверили и поддержали нас в это непростое время, спасибо моей команде — все ребята на вес золота. Пусть в этом году мы не смогли подняться на подиум, но мы приложим максимум усилий, чтобы сделать это в следующем. Впереди нас ждет много работы».

Победителем ралли-марафона «Дакар» в зачете багги стал чилиец Франсиско Лопес, для него это вторая победа, также он выигрывал в 2019 году. Время Лопеса в общем зачете — 53 часа 41 минута 2 секунды. Вторым стал американец Остин Джонс (+17.23), третьим — поляк Арон Домжала (+51.53).

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Остальные зачеты

Легендарный Стефан Петерансель победил в зачете автомобилей, 55-летний француз выиграл «Дакар» в 14-й раз. Шесть раз он побеждал в классе мотоциклов, в автомобильном зачете он стал лучшим в восьмой раз. Впервые он принял участие в «Дакаре» в 1988 году, с тех пор пропустив лишь один ралли-рейд.

Общее время Петеранселя составило 44 часа 28 минут 11 секунд, на втором месте катарец Нассер Аль-Аттия (+13.51), на третьем — испанец Карлос Сайнс (+1:00.57). Лучший из россиян Владимир Васильев стал шестым (+3:29.38), Виктор Хорошавцев показал 24-е время (+9:42.09), Денис Кротов — 30-е (+11:27.11). Всего финишировали 48 экипажей.

В зачете квадроциклов впервые победу одержал аргентинец Мануэль Андухар на «Ямахе», общее время составило 60 часов 28 минут 29 секунд. Второе место занял чилиец Джованни Энрико (+33.44), третьим стал американец Пабло Копетти (+3:00.58).

10 января во время седьмого этапа «Дакара» французский мотогонщик Пьер Шерпен попал в аварию, получив серьезную травму головы после падения. Мотогонщика экстренно доставили в больницу, где он был введен в искусственную кому, но от полученных травм 52-летний спортсмен скончался. Шерпен стал 31-м участником за всю историю «Дакара», погибшим на ралли-рейде.

Победителем мотозачета стал аргентинец Кевин Бенавидес на «Хонде», его общее время составило 47 часов 18 минут 14 секунд. Второе место занял американец Рики Брабек («Хонда», +4.56), третье — Сэм Сандерленд (КТМ, +15.57) из Великобритании.

Протяженность последнего спецучастка с финишем в Джидде составила 200 км. Общая длина маршрута — 7 646 км (4 767 км — спецучастки). «Дакар» проводится с 1979 года, марафон состоялся в 43-й раз. Саудовская Аравия приняла гонку во второй раз подряд, до этого «Дакар» проходил по территории Европы и Африки, а с 2009 года — Южной Америки.

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