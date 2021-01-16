КамАЗ-мастер-класс
Весь подиум главного
Весь подиум главного
Очередной
Это
Впрочем,
Главным героем «Дакара» оказался 35-летний Дмитрий Сотников. В «КамАЗ-мастере» он с 2008 года и прошел довольно типичный путь для звезды этой команды. Начинал механиком, потом превратился в пилота, набирался опыта, побеждал в гонках менее видных, чем культовый рейд, на самом «Дакаре» уже дважды был вторым, и вот наконец все срослось как надо: этот маршрут в 7,6 тыс. км Сотников преодолел без сбоев.
Наиболее же значимое для мира событие этого рейда случилось в классе «легковые автомобили». В ней первенствовал француз Стефан Петерансель на Mini. Петерансель — это такая культовая фигура для ралли. В первый раз «Дакар» ему покорился в 1991 году, когда «КамАЗ-мастер», по сути, открывал для России автоспорт элитного уровня и ни о какой гегемонии еще даже не мечтал. В то время Петерансель был мотоциклистом. В этой категории, считающейся уделом безбашенных, он завоевал шесть дакаровских титулов, а потом сменил двухколесный класс на основной четырехколесный.
И оказалось, что как пилот автомобиля француз тоже безумно хорош. Свое седьмое звание лучшего на «Дакаре» в этой категории и 13-е в общей сложности он добыл в 2015 году, и вроде бы дело шло к тому, что чертовой дюжиной все и ограничится. В конце концов возраст уже даже не ветеранский, а
Этот титул Петеранселю принес, кажется, именно опыт. Из 12 этапов, составлявших маршрут «Дакара», он взял всего один. Но расчетливости, хладнокровия, умения избегать ошибок французу вполне хватило для того, чтобы не растерять запас прочности, не подпуская к себе тех, кто был опаснее всего. Насер
А французу на церемонии награждения, конечно, сказали, что наверняка в его положении, с его статусом победа на «Дакаре» воспринимается гораздо спокойнее, чем в молодые годы. «Да нет, — улыбнулся Петерансель, — эмоции, как ни странно, все те же».
Алексей Доспехов.