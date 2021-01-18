Бюджет гонщика Карякина на ралли «Дакар» в 2021 году сократился в 2,5 раза
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Сумма, затраченная на участие экипажа под управлением россиянина Сергея Карякина в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Сумма, затраченная на участие экипажа под управлением россиянина Сергея Карякина в
В 2020 году участие Карякина в «Дакаре» обошлось в 25 млн рублей. Перед отъездом в Саудовскую Аравию на
«Мы туда долетели за 2,5 млн рублей, когда мы должны были
Карякин отметил, что финансовые сложности возникли также
Автогонщик отметил, что
Победитель «Дакара» — 2017 Карякин занял 23-е место в общем зачете, проиграв ставшему первым чилийцу Франсиско Лопесу Контардо 11 часов 7 минут 4 секунды. Соревнования, проходившие в Саудовской Аравии, завершились 15 января.