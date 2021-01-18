Бюджет гонщика Карякина на ралли «Дакар» в 2021 году сократился в 2,5 раза

В 2020 году участие Карякина в «Дакаре» обошлось в 25 млн рублей. Перед отъездом в Саудовскую Аравию на ралли-марафон в этом году спортсмен неоднократно сообщал о проблемах с финансированием, недостатке средств при сложной экономической ситуации.

«Мы туда долетели за 2,5 млн рублей, когда мы должны были туда-обратно слетать за 800−850 тыс. рублей. Это, действительно, сильный удар для нас, тем более сейчас. У нас бюджет сократился в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом, и при этом мы все равно участвуем в “Дакаре”. И я считаю, что выполнили свою задачу с достоинством, да, мы не выиграли, мы не в лидерах, но в целом добрались до финиша, не сдались», — сказал он.

Карякин отметил, что финансовые сложности возникли также из-за закрытия авиасообщения с Саудовской Аравией вследствие коронавируса. Команда была вынуждена отменить заранее купленные билеты и воспользоваться дополнительным чартерным рейсом.

Автогонщик отметил, что из-за проблем с бюджетом возникали мысли отказаться от участия в «Дакаре» в этом году. «Я практически разорвал себя на куски для того, чтобы найти деньги в этом году. Для того, чтобы не отказываться от своей цели, своей мечты», — сказал Карякин.