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16:44 (мск), источник: ТАСС

Бюджет гонщика Карякина на ралли «Дакар» в 2021 году сократился в 2,5 раза

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Сумма, затраченная на участие экипажа под управлением россиянина Сергея Карякина в ралли-марафоне «Дакар» в зачете багги в 2021 году, сократилась в 2,5 раза в сравнении с прошлым годом. Об этом сообщил Карякин на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС в понедельник.

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Источник: AP 2020

В 2020 году участие Карякина в «Дакаре» обошлось в 25 млн рублей. Перед отъездом в Саудовскую Аравию на ралли-марафон в этом году спортсмен неоднократно сообщал о проблемах с финансированием, недостатке средств при сложной экономической ситуации.

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«Мы туда долетели за 2,5 млн рублей, когда мы должны были туда-обратно слетать за 800−850 тыс. рублей. Это, действительно, сильный удар для нас, тем более сейчас. У нас бюджет сократился в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом, и при этом мы все равно участвуем в “Дакаре”. И я считаю, что выполнили свою задачу с достоинством, да, мы не выиграли, мы не в лидерах, но в целом добрались до финиша, не сдались», — сказал он.

Карякин отметил, что финансовые сложности возникли также из-за закрытия авиасообщения с Саудовской Аравией вследствие коронавируса. Команда была вынуждена отменить заранее купленные билеты и воспользоваться дополнительным чартерным рейсом.

Автогонщик отметил, что из-за проблем с бюджетом возникали мысли отказаться от участия в «Дакаре» в этом году. «Я практически разорвал себя на куски для того, чтобы найти деньги в этом году. Для того, чтобы не отказываться от своей цели, своей мечты», — сказал Карякин.

Победитель «Дакара» — 2017 Карякин занял 23-е место в общем зачете, проиграв ставшему первым чилийцу Франсиско Лопесу Контардо 11 часов 7 минут 4 секунды. Соревнования, проходившие в Саудовской Аравии, завершились 15 января.

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