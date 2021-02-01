Пилота сняли посреди марафона «24 часа Дейтоны» из-за заражения коронавирусом

Информация о заражении коронавирусом пилота «Корветта» поступила посреди гонки, вследствие чего, согласно протоколам безопасности, Гарсии пришлось на 17-м часу досрочно завершить участие в марафоне. Тем не менее двум остальным членам экипажа Джордану Тэйлору и Нику Кэтсбургу удалось довести гонку до победы. Отмечается, что первый тест гонщика перед началом марафона показал отрицательный результат. Сам Гарсия на своей странице в Twitter сообщил, что переболел коронавирусом еще в декабре.

«У меня был коронавирус во второй половине декабря, я не стал об этом никому говорить, но меня выписали 8 января. Я и представить себе не мог, что у меня снова будет положительный результат теста», — написал гонщик.