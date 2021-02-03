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3 февраля, источник: ТАСС

Сергей Чемезов на презентации сериала о «Камаз-мастер» отметил победу команды на «Дакаре»

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Команда «Камаз-мастер» способна еще не раз одержать победу на престижных соревнованиях, именно такие профессионалы должны становиться героями фильмов и сериалов. Такое мнение высказал глава Ростеха Сергей Чемезов перед презентацией сериала о команде «Камаз-мастер».

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Источник: РИА "Новости"

Презентация сериала «Мастер» и закрытый показ первой серии пройдет в среду вечером в кинотеатре «Иллюзион». Сериал основан на истории гоночной команды «Камаз-мастер», которая в 2021 году в очередной раз выиграла ралли-марафон «Дакар» в зачете грузовиков.

«Поздравляю команду “Камаз-мастер” с вот уже восемнадцатой по счету победой в ралли. Убежден, что “Камаз-мастер” еще не раз станет победителем престижных соревнований и заставит многочисленную армию болельщиков снова и снова сопереживать этим успехам. В работе команды важны слаженная работа на пределе, сила воли, командный дух, опыт и мастерство. Хочется, чтобы именно такие профессионалы становились героями фильмов и сериалов, примером для всех, прежде всего, для подрастающего поколения», — сказал Чемезов.

Представители «Камаз-мастер» в пятый раз подряд выиграли марафон, в общей сложности экипажи команды побеждали на «Дакаре» 18 раз.

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