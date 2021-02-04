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17:40 (мск), источник: Sport24

Российского гонщика Мазепина в Англии оштрафовали за проезд на красный свет

Российский гонщик Формулы-1 Никита Мазепин оштрафован судом британского графства Оксфордшир за нарушение правил дорожного движения.

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Как сообщает интернет-издание RaceFans, 24 июня прошлого года Мазепин проехал на светофоре в Бракнелле через 1,7 секунды после того, как загорелся красный свет.

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Суд обязал 21-летнего гонщика команды «Хаас» выплатить в общей сложности 274 фунта.

Мазепин также получил три штрафных баллах в водительских правах.

Мазепин, который является дебютантом Формулы-1, ранее оказался в центре большого скандала, когда в интернете появилось видео, на котором он трогает девушку за грудь.

Фанаты требовали отстранить пилота, который пополнил состав «Хааса» в начале декабря. Однако руководство команды решило оставить Мазепина.

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