Российского гонщика Мазепина в Англии оштрафовали за проезд на красный свет
Российский гонщик Формулы-1 Никита Мазепин оштрафован судом британского графства Оксфордшир за нарушение правил дорожного движения.
Российский гонщик Формулы-1 Никита Мазепин оштрафован судом британского графства Оксфордшир за нарушение правил дорожного движения.
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Суд обязал 21-летнего гонщика команды «Хаас» выплатить в общей сложности 274 фунта.
Мазепин также получил три штрафных баллах в водительских правах.
Мазепин, который является дебютантом Формулы-1, ранее оказался в центре большого скандала, когда в интернете появилось видео, на котором он трогает девушку за грудь.
Фанаты требовали отстранить пилота, который пополнил состав «Хааса» в начале декабря. Однако руководство команды решило оставить Мазепина.