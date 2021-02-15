В гонке NASCAR произошла авария с участием 16 машин

Массовый завал произошел на 15-м круге из 200. Во главе пелотона случился контакт двух машин, который привел к развороту одной из них. На данном овальном треке автомобили едут весь круг плотно друг с другом на максимальной скорости. Разворот одного из участников привел к цепной реакции, в итоге в завале поучаствовало 16 машин, многие из которых не смогут продолжить гонку.