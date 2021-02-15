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00:23 (мск), источник: ТАСС

В гонке NASCAR произошла авария с участием 16 машин

ТАСС, 14 февраля. Авария с участием 16 машин произошла во время первой гонки нового сезона Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR) «Дайтона 500».

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Источник: AP 2020

Массовый завал произошел на 15-м круге из 200. Во главе пелотона случился контакт двух машин, который привел к развороту одной из них. На данном овальном треке автомобили едут весь круг плотно друг с другом на максимальной скорости. Разворот одного из участников привел к цепной реакции, в итоге в завале поучаствовало 16 машин, многие из которых не смогут продолжить гонку.

Заезд был остановлен желтыми флагами, которые позже сменились красными из-за надвигающейся на трассу грозы. На данный момент неизвестно, когда гонка будет возобновлена.

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