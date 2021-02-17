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18:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Китай исключён из маршрута «Шёлкового пути-2021»

Оргкомитет Международного ралли «Шёлковый путь» сообщил об изменении маршрута ралли-рейда в 2021 году. Как сообщает пресс-служба «Шёлкового пути», оргкомитет совместно с Федерацией автомобильного и мотоциклетного спорта Китая (ФАМСК) принял решение изменить маршрут издания 2021 года: соревнование пройдет по территории России и Монголии. Таким образом, из маршрута ралли-марафона был исключён Китай.

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Источник: РИА "Новости"

Даты ралли остались без изменений — гонка пройдёт с 1 по 11 июля.

Кроме того обладатель Кубка мира по горнолыжному спорту, титулованный автогонщик Люк Альфан стал спортивным директором проекта.

«Я горжусь представленной мне возможностью возглавить спортивную дирекцию проекта Международное ралли “Шёлковый путь”. Мы готовы к вызовам нового дня, и я уверен, что участники получат удовольствие от нового гоночного маршрута и “Шёлковый путь” станет ярчайшим событием этого лета. Нас всех ждут приключения, проверка себя и техники на прочность в тяжелейших условиях и дружеская атмосфера гостеприимных России и Монголии», — прокомментировал своё назначение и изменение маршрута Альфан.

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