Китай исключён из маршрута «Шёлкового пути-2021»

«Я горжусь представленной мне возможностью возглавить спортивную дирекцию проекта Международное ралли “Шёлковый путь”. Мы готовы к вызовам нового дня, и я уверен, что участники получат удовольствие от нового гоночного маршрута и “Шёлковый путь” станет ярчайшим событием этого лета. Нас всех ждут приключения, проверка себя и техники на прочность в тяжелейших условиях и дружеская атмосфера гостеприимных России и Монголии», — прокомментировал своё назначение и изменение маршрута Альфан.