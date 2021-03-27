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14:25 (мск), источник: ТАСС

Шварцман финишировал четвертым в первой гонке нового сезона «Формулы-2»

ТАСС, 27 марта. Новозеландский пилот команды Hitech GP Лиам Лоусон стал победителем первой гонки первого этапа серии «Формула-2», который проходит в Бахрейне.

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Источник: РИА "Новости"

Вторым финишировал индиец Джехан Дарувала (Carlin), третьим — немец Давид Бекманн (Charouz Racing System).

Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман, выступающий за Prema, занял четвертое место, его партнер по команде австралиец Оскар Пиастри — пятое.

Вторая гонка этапа пройдет позднее в субботу, третья — в воскресенье.

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