Шварцман финишировал четвертым в первой гонке нового сезона «Формулы-2»
ТАСС, 27 марта. Новозеландский пилот команды Hitech GP Лиам Лоусон стал победителем первой гонки первого этапа серии «Формула-2», который проходит в Бахрейне.
ТАСС, 27 марта. Новозеландский пилот команды Hitech GP Лиам Лоусон стал победителем первой гонки первого этапа серии «Формула-2», который проходит в Бахрейне.
Вторым финишировал индиец Джехан Дарувала (Carlin), третьим — немец Давид Бекманн (Charouz Racing System).
Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман, выступающий за Prema, занял четвертое место, его партнер по команде австралиец Оскар Пиастри — пятое.
Вторая гонка этапа пройдет позднее в субботу, третья — в воскресенье.