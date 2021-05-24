Умер бывший глава Международной автомобильной федерации Макс Мосли

«Это словно потерять семью, потерять брата, — сказал Экклстоун. — Он сделал много хорошего не только для автоспорта, но и для автопромышленности. Он очень заботился о том, чтобы люди конструировали безопасные автомобили».

В 1960-х годах Мосли участвовал в автогонках, а в 1970-х стал советником Ассоциации конструкторов чемпионата мира в классе машин «Формула-1». Мосли руководил FIA с 1993 по 2009 год. После него пост занял Жан Тодт, который руководит федерацией до сих пор.