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17:32 (мск), источник: ТАСС

Умер бывший глава Международной автомобильной федерации Макс Мосли

ТАСС, 24 мая. Бывший президент Международной автомобильной федерации (FIA) Макс Мосли скончался в возрасте 81 года. Об этом сообщает вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на бывшего главу чемпионата мира в классе машин «Формула-1» Берни Экклстоуна.

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Источник: AP 2021

«Это словно потерять семью, потерять брата, — сказал Экклстоун. — Он сделал много хорошего не только для автоспорта, но и для автопромышленности. Он очень заботился о том, чтобы люди конструировали безопасные автомобили».

В 1960-х годах Мосли участвовал в автогонках, а в 1970-х стал советником Ассоциации конструкторов чемпионата мира в классе машин «Формула-1». Мосли руководил FIA с 1993 по 2009 год. После него пост занял Жан Тодт, который руководит федерацией до сих пор.

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