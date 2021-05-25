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18:16 (мск), источник: Чемпионат.com

В Америке очень не любят гоняться в дождь. Очередная попытка рассердила и напугала пилотов

Ничего не видишь, потому что сломались дворники? Это вообще не повод разрешить их заменить.

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Источник: AP 2021

В NASCAR машины не приспособлены для гонок в дождь. Совсем. На овалах это не является проблемой, потому что там в дождь ездить не позволяют шины и само устройство машин, а с дорожными трассами NASCAR везло: обычно там проводили всего по 2−3 гонки в год и дождевые шины так и оставались лежать в боксах.

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Так было до этого года. Меняя расписание под новый сезон, в ассоциации прислушались к фанатам и добавили больше гонок на дорожных трассах, включая новые трассы для Кубка NASCAR — такие, как Road America и «Трасса Америк». На последней и прошли гонки всех трёх национальных дивизионов NASCAR в эти выходные. За уик-энд никто так и не увидел солнца, а гонки под дождём гонщикам вновь ужасно не понравились.

Всё началось с гонки пикапов, которая, как ни странно, оказалось лучшей из трёх. Несмотря на мокрый асфальт и общую неуправляемость машин в дождь (NASCAR, в отличии от Ф-1, вообще не парится по поводу лимитов трассы: гонщикам можно использовать ровно столько асфальта, сколько они захотят), борьба за победу даже в первом сегменте гонки, за который дают бонусные очки, вышла очень яркой, а победу одержал Тодд Гиллилэнд.

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Гонка второго дивизиона прошла по практически высохшей трассе, но там не произошло абсолютно ничего интересного. Победителем стал Кайл Буш, который выступал словно в собственной лиге и лидировал 35 кругов из 46.

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В воскресенье Кубок сначала провёл квалификацию, что бывает крайне редко в этом сезоне. Поул выиграл Тайлер Реддик, а рядом с ним на первом ряду оказался Кайл Ларсон. Гонщики вышли на старт на намокшей трассе, и командам предложили заехать на пит-стоп и решить, будут ли они стартовать на дождевых или сухих.

Большая часть команд осталась на сликах, включая нового лидера Остина Синдрика, который даже не выступает на полном расписании в Кубке. Он оставался на трассе и увеличивал отрыв, потому что команда сказала ему, что гонщики на дождевых сзади испытывают проблемы. Однако с первых же кругов пошёл дождь, и большинство гонщиков заехали на лишний пит-стоп за дождевыми.

Синдрик продержался четыре круга, после чего в лидеры вышла пятёрка стартовавших на дождевой. Лидером стал Мартин Труэкс-младший, который комфортно отрывался от всех остальных, пока гонщикам с пит-стопом приходилось отыгрывать десять секунд отставания до первой пятерки.

Однако через несколько кругов Даниэль Суарес заглох на выходе из поворота и NASCAR пришлось вывесить жёлтые флаги. Машина мексиканца просто не включила очередную передачу.

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Права на видео принадлежат NASCAR Digital Media, LLC.

В этот момент у гонщиков, машин и вообще у всех начались проблемы. В NASCAR оказались не готовы к дождевым гонкам ни в плане изменения машин, ни в плане изменения правил. Гонщики жаловались, что в трафике им приходится сбавлять темп просто потому, что они не могут найти в брызгах других машин вход в поворот. На машины даже не повесили простые брызговики, поэтому получилось как с грунтом в Бристоле: или ты первый, или идёшь по приборам. И само собой, никто не отменял аквапланирование.

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Права на видео принадлежат NASCAR Digital Media, LLC.

В начале второго сегмента всё стало ещё хуже. В одной аварии из гонки выбыло несколько машин, а о видимости можно судить с камеры на машине Кевина Харвика. Он сбросил темп, потому что просто не мог найти поворот, а Бабба Уоллес этого не заметил и протаранил его. В интервью после аварии 45-летний ветеран бушевал: «Мы не должны заниматься этим в дождь, точка! Это худшее решение, которое мы когда-либо принимали в нашем виде спорта за время моего присутствия здесь. Никогда не чувствовал в меньшей безопасности за всю карьеру!».

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Права на видео принадлежат NASCAR Digital Media, LLC.

Всего четыре круга спустя, когда машины убрали, на задней прямой произошла ещё одна авария. Труэксу пришлось замедлиться, и его тоже протаранили, причём машина Коула Кастера после этого ещё и врезалась в стену. Гонщики, к счастью, не пострадали, однако гонку пришлось остановить.

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Права на видео принадлежат NASCAR Digital Media, LLC.

Из-за серьёзности аварии в NASCAR срочно задумались о проблемах с видимостью, однако команды столкнулись с неподготовленностью правил. У половины гонщиков к этому моменту отказали дворники, однако их замена под красным флагом была запрещена, так как считалась ремонтом (а он в период остановки гонки запрещён).

Гонку возобновили, но заставили машины выстраиваться на рестарте друг за другом. К этому моменту уже начинался финальный сегмент, в котором Кайл Буш использовал свой опыт с субботы и отрывался от соперников, которые никак не могли обогнать Синдрика. Чейз Эллиотт, который ехал на тот момент третьим, сделал ставку на погоду и выбрал стратегию, отличную от остальных. Он заехал на пит-стоп до топливного окна в надежде на то, что гонка не закончится и её прервут из-за дождя.

В итоге, пока все перед ним заезжали на пит-стопы с расчётом на финиш под зелёным флагом, Чейз набирал темп и за 17 кругов до финиша оказался лидером с 10-секундным отрывом. Именно тогда дождь превратился в ливень и NASCAR ничего не оставалось, кроме как загнать всех в боксы. А так как прошло больше половины гонки, в отличии от прошлого красного флага, гонку объявили законченной и вручили Чейзу трофей.

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Права на видео принадлежат NASCAR Digital Media, LLC.

Действующий чемпион выиграл первую гонку в этом году и неожиданно стал последним гонщиком «Хендрик Моторспортс» с победой. Чейз выиграл пять последних гонок из шести на дорожных трассах.

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Права на видео принадлежат NASCAR Digital Media, LLC.

На неделе NASCAR проведёт встречу с гонщиками касательно безопасности, и возможно, что там примут решение что-то изменить…

Никита Романов

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