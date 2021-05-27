Автопробег «Ралли мира» в рамках ПМЭФ перенесли на август-сентябрь

«Традиционно автопробег “Ралли мира” стартует в Монако и финиширует на Петербургском международном экономическом форуме, но из-за непростой эпидемиологической обстановки мы приняли решение перенести автопробег на август-сентябрь из Санкт-Петербурга в Монако, — сказал организатор “Ралли мира” Кюри Усманов. — Для наших стран международный автопробег “Ралли мира” является стратегически важным, в первую очередь это установление и укрепление дипломатических, общественных и культурных связей. Анонс мероприятия будет озвучен на ПМЭФ. Нас ждут в Европе и в других странах, и это символ дружбы с Россией».