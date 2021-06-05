Российский юниор «Феррари» наконец проснулся! Безоговорочная победа в Баку!

Казалось, этот момент не наступит уже никогда. Главный — на данный момент — талант российского автоспорта Роберт Шварцман по разным причинам завалил старт сезона Формулы-2 и тем самым сильно ударил по собственным шансам попасть в Ф-1 в 2022 году. Не получилась у Роберта и квалификация третьего этапа Ф-2 в Баку, но первая спринтерская гонка наконец-то принесла Шварцману успех.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--4422322cbce392729045" data-vnd="4422322cbce392729045" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=4422322cbce392729045" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Регламент за россиянина

В нынешнем сезоне Формулы-2 действует чрезвычайно странный регламент с тремя гонками за уик-энд — двумя спринтерскими и одной основной напоследок. При формировании решётки на первую гонку топ-10 квалификации переворачивается, а расстановка на вторую гонку зависит от итогов первой — с ещё одним переворотом топ-10. Правила очень спорные, но на сей раз Шварцману они помогли: в пятницу россиянин после неудачной квалификации стал как раз десятым и таким образом «завоевал» поул-позишен.

Однако Баку — это вам не Монако, здесь обгоны очень даже возможны, так что старт с первой позиции ничего не гарантировал. Плюс было непонятно, насколько хорошим окажется гоночный темп «Премы».

Опасения оказались напрасными. После чёткого старта Шварцман моментально отъехал от Джехана Дарувалы. Правда, не обошлось без выезда машины безопасности: Фелипе Другович пихнул Оскара Пиастри, после чего напарник Шварцмана «вывез» в стену Лайама Лоусона. Оскар и Лайам сошли. В целом хорошие новости для Роберта: сразу два его конкурента остались без очков и теперь стартуют во втором спринте с далёких позиций.

Но самому Шварцману ещё предстояло успешно провести рестарт. С задачей Роберт справился блестяще: не разгонялся до последнего момента, а дальше у Дарувалы уже просто не было времени, чтобы воспользоваться слипстримом. Шварцман моментально оторвался от индийского пилота, чей гоночный темп не впечатлял, и создал отрыв.

Когда Дарувалу прошёл Чжоу Гуаньюй, то и юниор «Альпин» не показал скорости, чтобы соперничать со Шварцманом. В темпе россиянина ехали только два соперника. Дэниел Тиктум в итоге прорвался с шестого места на второе, но к этому моменту уступал Шварцману пять секунд и довольствовался серебром, а Тео Пуршер с седьмой позиции вышел на пятую — но всё-таки отобрал у Шварцмана два бонусных очка за быстрейший круг.

Шварцман, Тиктум и Пуршер устроили настоящую гонку за бонусами: все трое улучшили на последнем круге, но только у Тео был слипстрим на стартовой прямой, который, вероятно, и принёс решающую десятую.

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Акции Роберта чуть подросли

В любом случае Шварцман провёл безупречную гонку и наконец-то прервал свою чёрную серию без побед и даже попаданий на подиум. Что важно, гоночный темп «Премы» был на высоте, да и проблем с износом шин не возникло — это оставляет надежду на то, что и в двух оставшихся гонках в Баку Роберт сумеет подняться повыше со своей десятой позиции. Правда, пример первой гонки показал: не всё зависит от тебя, ведь запросто можно угодить в завал на старте.

Для Шварцмана очень важно провести сильный этап, а то с его результатами образца первых гонок сезона о попадании в Формулу-1 можно было бы забыть. Но соперники дают шансы: никто из них не выглядит непобедимым. Взять того же лидера общего зачёта Гуаньюя: в квалификации в Баку он выступил не лучше Роберта, а в гонке уступал по скорости. Так что всё ещё возможно, просто нужно брать свои очки и прекратить совершать ошибки.

Отметим, что к подиуму Ф-2 пришли представители «Феррари», включая Маттиа Бинотто. Итальянец всегда следит за успехами воспитанников Академии, и было бы здорово, если бы Шварцман как можно чаще заставлял Бинотто совершать подобные прогулки по пит-лейну.

«Такой результат возвращает тебе мотивацию и уверенность»

Вот что сказал российский гонщик на официальной пресс-конференции Формулы-2 после подиума.

— Роберт, какие ощущения от первой победы в сезоне?

— Она многое для меня значит. Нам сильно не хватало результатов на первых двух этапах. Было невезение, мы с командой допускали ошибки, из-за чего у нас не получилось попаданий на подиумы. Так что хорошие ощущения от победы и подиума.

Наш гоночный темп был очень хорошим. У ребят рядом со мной на подиуме тоже был хороший темп. Я рад начать уик-энд с победы, впереди две гонки, и они станут интересными с учётом нашего темпа. Мы постараемся совершить как можно больше обгонов.

— Не удивились такой хорошей скорости после проблем в квалификации?

— На самом деле нет. В целом у меня были хорошие ощущения на этой трассе. Но в квалификации я заблокировал колёса на первом быстром круге и после этого потерял уверенность на торможениях, а здесь это решающий момент.

Я не очень хорошо выполнил свою работу в квалификации, но знал, что в целом машина в порядке и по темпу позволяет быть в топ-3.

— На что нацеливаетесь в оставшихся двух гонках в Баку?

— Пусть я стартую дважды десятым, думаю, вторая гонка может стать хорошей тренировкой для старта на такой позиции. Если мы хорошо стартуем, то можем отыграть ряд позиций и даже подняться на подиум. Дэниел стартовал шестым, ехал седьмым и поднялся на второе место — это Баку, здесь такое возможно.

— Такой результат позволил вам прибавить и в общем зачёте…

— Я сейчас не думаю, где нахожусь в таблице. Задача — набирать как можно больше очков и постепенно возвращаться в топ-3. Может, так и лучше: в том году я хорошо начал и потом начал чувствовать сильное давление. Сейчас нужно сохранять хладнокровие и добиваться результатов.

Мне нужна была победа или просто хороший результат, чтобы всё начать по-настоящему. А иначе ты начинаешь терять уверенность в себе. Такой результат возвращает тебе мотивацию и уверенность. Когда всё идёт плохо, легко потерять позитив. Но мы провели очень хорошую гонку, был неплохой темп — это хорошая отправная точка для уик-энда и, надеюсь, для чемпионата.