Российский юниор «Феррари» наконец проснулся! Безоговорочная победа в Баку!
Шварцман — даром что фаворит чемпионата — поднялся на подиум лишь в седьмой гонке года. Но что это — разовая вспышка или взлёт?
Шварцман — даром что фаворит чемпионата — поднялся на подиум лишь в седьмой гонке года. Но что это — разовая вспышка или взлёт?
Казалось, этот момент не наступит уже никогда. Главный — на данный момент — талант российского автоспорта Роберт Шварцман по разным причинам завалил старт сезона Формулы-2 и тем самым сильно ударил по собственным шансам попасть в Ф-1 в 2022 году. Не получилась у Роберта и квалификация третьего этапа Ф-2 в Баку, но первая спринтерская гонка
В нынешнем сезоне Формулы-2 действует чрезвычайно странный регламент с тремя гонками за
Опасения оказались напрасными. После чёткого старта Шварцман моментально отъехал от Джехана Дарувалы. Правда, не обошлось без выезда машины безопасности: Фелипе Другович пихнул Оскара Пиастри, после чего напарник Шварцмана «вывез» в стену Лайама Лоусона. Оскар и Лайам сошли. В целом хорошие новости для Роберта: сразу два его конкурента остались без очков и теперь стартуют во втором спринте с далёких позиций.
Но самому Шварцману ещё предстояло успешно провести рестарт. С задачей Роберт справился блестяще: не разгонялся до последнего момента, а дальше у Дарувалы уже просто не было времени, чтобы воспользоваться слипстримом. Шварцман моментально оторвался от индийского пилота, чей гоночный темп не впечатлял, и создал отрыв.
Когда Дарувалу прошёл Чжоу Гуаньюй, то и юниор «Альпин» не показал скорости, чтобы соперничать со Шварцманом. В темпе россиянина ехали только два соперника. Дэниел Тиктум в итоге прорвался с шестого места на второе, но к этому моменту уступал Шварцману пять секунд и довольствовался серебром, а Тео Пуршер с седьмой позиции вышел на пятую — но
Шварцман, Тиктум и Пуршер устроили настоящую гонку за бонусами: все трое улучшили на последнем круге, но только у Тео был слипстрим на стартовой прямой, который, вероятно, и принёс решающую десятую.
В любом случае Шварцман провёл безупречную гонку и
Для Шварцмана очень важно провести сильный этап, а то с его результатами образца первых гонок сезона о попадании в Формулу-1 можно было бы забыть. Но соперники дают шансы: никто из них не выглядит непобедимым. Взять того же лидера общего зачёта Гуаньюя: в квалификации в Баку он выступил не лучше Роберта, а в гонке уступал по скорости. Так что всё ещё возможно, просто нужно брать свои очки и прекратить совершать ошибки.
Отметим, что к подиуму Ф-2 пришли представители «Феррари», включая Маттиа Бинотто. Итальянец всегда следит за успехами воспитанников Академии, и было бы здорово, если бы Шварцман как можно чаще заставлял Бинотто совершать подобные прогулки по
Вот что сказал российский гонщик на официальной
— Роберт, какие ощущения от первой победы в сезоне?
— Она многое для меня значит. Нам сильно не хватало результатов на первых двух этапах. Было невезение, мы с командой допускали ошибки,
Наш гоночный темп был очень хорошим. У ребят рядом со мной на подиуме тоже был хороший темп. Я рад начать
— Не удивились такой хорошей скорости после проблем в квалификации?
— На самом деле нет. В целом у меня были хорошие ощущения на этой трассе. Но в квалификации я заблокировал колёса на первом быстром круге и после этого потерял уверенность на торможениях, а здесь это решающий момент.
Я не очень хорошо выполнил свою работу в квалификации, но знал, что в целом машина в порядке и по темпу позволяет быть в топ-3.
— На что нацеливаетесь в оставшихся двух гонках в Баку?
— Пусть я стартую дважды десятым, думаю, вторая гонка может стать хорошей тренировкой для старта на такой позиции. Если мы хорошо стартуем, то можем отыграть ряд позиций и даже подняться на подиум. Дэниел стартовал шестым, ехал седьмым и поднялся на второе место — это Баку, здесь такое возможно.
— Такой результат позволил вам прибавить и в общем зачёте…
— Я сейчас не думаю, где нахожусь в таблице. Задача — набирать как можно больше очков и постепенно возвращаться в топ-3. Может, так и лучше: в том году я хорошо начал и потом начал чувствовать сильное давление. Сейчас нужно сохранять хладнокровие и добиваться результатов.
Мне нужна была победа или просто хороший результат, чтобы всё начать
Евгений Кустов