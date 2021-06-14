Даниил Квят об альтернативах карьере в «Ф-1»: «Вариантов много — “Индикар”, WEС, “Формула Е”, даже NASCAR»

«Я вполне открыт для разных возможностей. Думаю, скоро мы начнем обсуждать возможные варианты выступления в гонках в следующем году. И конечно я предельно мотивирован. Я выступаю в гонках ради борьбы за победы, в основном. Так что чем бы я ни занимался — будет это «Формула-1» или что-то другое, — я буду рассматривать варианты в первую очередь с точки зрения шанса бороться за победы, в краткосрочной или долгосрочной перспективе.

Я готов рассмотреть разные варианты. Как я уже говорил, моя главная цель — «Формула-1». Но посмотрим, где меня буду хотеть видеть сильнее всего, чего мне больше всего захочется, где будут наибольшие шансы бороться за победы. Также важно и то, чтобы гонки приносили тебе удовольствие. Нужно сделать правильный выбор.



Вариантов может быть много — «Индикар», гиперкары (WEC), «Формула Е», даже NASCAR. Как я уже говорил, лично я считаю, что по-прежнему способен много дать «Формуле-1″. Но если эта дверь для меня закроется, я это очень быстро пойму. И тогда я буду готов спокойно двигаться дальше», — рассказал Квят.