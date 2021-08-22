Экипаж «Тойоты» выиграл гоночный марафон «24 часа Ле-Мана»
Экипаж российской команды
Экипаж российской команды
ТАСС, 22 августа. Экипаж японской команды «Тойота» в составе британца Майка Конвея, японца Камуи Кобаяси и аргентинца Хосе Марии Лопеса стал победителем гоночного марафона «24 часа Ле-Мана» в главном классе «гиперкары», который был введен с нынешнего сезона и заменил LMP1.
Все трое впервые в карьере выиграли легендарный марафон. В 2018 и 2019 годах их экипаж финишировал вторым, в 2020-м — третьим. Конвей и Кобаяси также становились вторыми в 2016 году, тогда их напарником был француз Стефан Сарразен.
Второе место занял другой экипаж «Тойоты» под управлением швейцарца Себастьена Буэми, новозеландца Брендона Хартли и японца Кадзуки Накаджимы. Третьим финишировал экипаж «Альпин» французов Николя Лапьера и Мэттью Ваксивьера, бразильца Андре Неграна.
В классе LMP2 выиграл экипаж бельгийского коллектива WRT в составе нидерландца Робина Фряйнса, австрийца Фердинанда фон Габсбурга и француза Шарля Милеси. Экипаж российской команды
Победу в классе
Марафон «24 часа Ле-Мана» в этом году прошел в 89-й раз. Гонка является одной из самых культовых и популярных в мире, по ее мотивам сняты десятки кинокартин, что подчеркивает ее историческую ценность. Именно здесь всегда выступали самые быстрые и мощные автомобили с лучшими пилотами за рулем. За 24 часа участникам нужно преодолеть максимально возможное количество кругов по трассе «Сарта» длиной 13,629 км.
Победа в гонке считается очень престижной для любого производителя автомобилей. За долгую историю
Гоночные автомобили участников делятся на четыре класса. Самым быстрым и престижным считается класс гиперкаров. Класс LMP2 отличается в первую очередь ограничением по стоимости прототипов и отсутствием заводской поддержки
В зачете
В следующем году марафон «24 часа Ле-Мана» пройдет с 11 по 12 июня.