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17:53 (мск), источник: ТАСС

Экипаж «Тойоты» выиграл гоночный марафон «24 часа Ле-Мана»

Экипаж российской команды G-Drive Racing Романа Русинова финишировал седьмым в своем классе.

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Источник: AFP 2021

ТАСС, 22 августа. Экипаж японской команды «Тойота» в составе британца Майка Конвея, японца Камуи Кобаяси и аргентинца Хосе Марии Лопеса стал победителем гоночного марафона «24 часа Ле-Мана» в главном классе «гиперкары», который был введен с нынешнего сезона и заменил LMP1.

Все трое впервые в карьере выиграли легендарный марафон. В 2018 и 2019 годах их экипаж финишировал вторым, в 2020-м — третьим. Конвей и Кобаяси также становились вторыми в 2016 году, тогда их напарником был француз Стефан Сарразен.

Второе место занял другой экипаж «Тойоты» под управлением швейцарца Себастьена Буэми, новозеландца Брендона Хартли и японца Кадзуки Накаджимы. Третьим финишировал экипаж «Альпин» французов Николя Лапьера и Мэттью Ваксивьера, бразильца Андре Неграна.

В классе LMP2 выиграл экипаж бельгийского коллектива WRT в составе нидерландца Робина Фряйнса, австрийца Фердинанда фон Габсбурга и француза Шарля Милеси. Экипаж российской команды G-Drive Racing Романа Русинова, чемпиона мира «Формулы-Е» нидерландца Ника де Вриса и аргентинца Франко Колапинто финишировал седьмым в своем классе и 12-м в абсолюте. Экипаж G-Drive Racing в составе ангольца Руя Андраде, американца Джона Фалба и испанца Роберто Мери сошел с дистанции в результате аварии. Поскольку «24 часа Ле-Мана» проходили в рамках чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC), российские экипажи выступали под флагом Российской автомобильной федерации в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства.

Победу в классе GTE-Pro одержал экипаж итальянской команды AF Corse в составе британца Джеймса Каладо, итальянца Алессандро Пьера Гуиди и француза Коме Летогара. В классе GTE-Am лучшим также стал экипаж AF Corse под управлением датчанина Никласа Нильсена, француза Франсуа Перродо и итальянца Алессио Роверы.

История гонки

Марафон «24 часа Ле-Мана» в этом году прошел в 89-й раз. Гонка является одной из самых культовых и популярных в мире, по ее мотивам сняты десятки кинокартин, что подчеркивает ее историческую ценность. Именно здесь всегда выступали самые быстрые и мощные автомобили с лучшими пилотами за рулем. За 24 часа участникам нужно преодолеть максимально возможное количество кругов по трассе «Сарта» длиной 13,629 км.

Победа в гонке считается очень престижной для любого производителя автомобилей. За долгую историю Ле-Мана самой успешной является команда «Порше», побеждавшая в марафоне 19 раз, за ней следует «Ауди» с 13 победами и «Феррари» с девятью. Среди гонщиков рекордсменом является датчанин Том Кристенсен, на счету которого девять побед.

Гоночные автомобили участников делятся на четыре класса. Самым быстрым и престижным считается класс гиперкаров. Класс LMP2 отличается в первую очередь ограничением по стоимости прототипов и отсутствием заводской поддержки команд-участниц.

В зачете GTE-Pro используются спортивные машины, построенные на базе серийных спорткаров, — «Феррари», «Порше» и «Астон Мартин». В зачет GTE-Am допускаются участники на чуть более старой технике, нежели GTE-Pro. В этом классе, кроме профессиональных гонщиков, выступают и любители.

В следующем году марафон «24 часа Ле-Мана» пройдет с 11 по 12 июня.

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