«Уильямс» объявил о заключении контракта с Александром Албоном
Александр Албон станет боевым пилотом «Уильямса» в сезоне-2022, сообщает пресс-служба британской команды.
Александр Албон станет боевым пилотом «Уильямса» в сезоне-2022, сообщает пресс-служба британской команды.
Албон займет место Джорджа Расселла, который со следующего года будет выступать за «Мерседес». Также «Уильямс» продлил контракт на 2022 год с Николасом Латифи, который является боевым пилотом команды с 2020 года.
Албон — резервный пилот «Ред Булла». В сезоне-2020 гонщик выступал за эту команду в качестве боевого пилота и занял седьмое место в личном зачете «Формулы-1».