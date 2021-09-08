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18:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Уильямс» объявил о заключении контракта с Александром Албоном

Александр Албон станет боевым пилотом «Уильямса» в сезоне-2022, сообщает пресс-служба британской команды.

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Источник: AFP 2021

Албон займет место Джорджа Расселла, который со следующего года будет выступать за «Мерседес». Также «Уильямс» продлил контракт на 2022 год с Николасом Латифи, который является боевым пилотом команды с 2020 года.

Во время загрузки произошла ошибка.

Албон — резервный пилот «Ред Булла». В сезоне-2020 гонщик выступал за эту команду в качестве боевого пилота и занял седьмое место в личном зачете «Формулы-1».

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