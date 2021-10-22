«В посольстве сразу спросили, замужем я или нет». Российская гонщица рассказала, почему ее не пустили в США

Накануне уик-энда «Формулы-1» в американском Остине как минимум трое российских спортсменов столкнулись с большими проблемами с выездными визами в США. Их испытал и гонщик «Формулы-3» Александр Смоляр, и даже боевой пилот королевской серии Никита Мазепин. Дошло до того, что представительницу W Series Ирину Сидоркову вообще не пустили на финальные гонки сезона. Женский чемпионат 23 и 24 октября проводит в Остине сразу два старта — отсутствие на них нанесет серьезный удар по борьбе 18-летней россиянки в общем зачете. Родители Сидорковой и сама гонщица занимались визовой проблемой более трех месяцев, но даже вмешательство промоутеров F1 и одного из американских конгрессменов не спасло ситуацию. В чем же причина такого странного поведения визовых служб США? Свои предположения в интервью «СЭ» высказала сама Ирина.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CVQSH0fNKSS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CVQSH0fNKSS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CVQSH0fNKSS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Гонщица Ira Sidorkova (@irasidorkova)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Тропический шторм привел к отмене собеседования

— Когда именно вы начали заниматься проблемой получения американской визы?

— Я и мои родители занимались этим с конца июня, сразу после того, как получилось решить вопрос с шенгенской визой. Сейчас существуют большие ограничения на прием заявлений в посольство США во всем мире. В большинстве стран принимают только граждан этих стран или людей с видом на жительство, выдают иммиграционные визы, студенческие и рабочие. Поэтому самая большая трудность — это записаться на интервью. Были заполнены заявления на собеседование в посольства США в России (без ответа), затем — в Праге (отказ) и Нидерландах (нет дат), затем были Польша (отказ) и Лондон (назначено на 22 марта 2022 года). Писали письма с просьбой ускорить дату проведения интервью — отказано. Казахстан давал даты на 2022 год. Подходящие сроки нашли только посольства США в Омане и на Маврикии. По логистике и требованиям по въезду в страну в период пандемии был выбран Оман. Собеседование назначили на 3 октября 2021 года. Каждое обращение сопровождается обязательной оплатой консульского сбора в 160 долларов, который является невозвратным, даже если тебе просто не отвечают (как в случае с посольством США в России).

— Обращались ли за помощью в МИД РФ или в Минспорт РФ?

— Я лично таких связей и знакомств там не имею. Насколько мне известно, SMP Racing и РАФ России какие-то консультации проводили.

— Что за история с отменой собеседования в Омане из-за тропического шторма?

— В день моего прилета в Оман накануне назначенного собеседования мы получили извещение от властей страны о том, что на 3 и 4 октября в связи с приближающимся тропическим штормом все учреждения и предприятия закрываются и люди должны сидеть дома. Из-за этого посольство США в Омане приняло решение не работать 3 и 4 октября и отменило все собеседования. Нужно было еще раз написать в личный кабинет с тем, чтобы получить новую дату. Мне ее дали на 6 октября. Сам шторм был достаточно сильный, я сидела в гостинице, у которой ветром сорвало крышу и верхние этажи стали протекать. Но у меня в номере все было окей.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CVUN-FeolYH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CVUN-FeolYH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CVUN-FeolYH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Гонщица Ira Sidorkova (@irasidorkova)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Оснований для ускоренного рассмотрения в посольстве США не нашли

— С чем вы связываете отказ? Могла ли стать причиной какая-то ошибка с вашей стороны?

— Для заполнения документов я пользовалась услугами специализированного агентства. К тому же у меня к этому моменту был уже получен статус NIE (National Interests Exemption). У меня с собой было письмо от американских организаторов этапа в США, письмо от W Series, справки из банков, копии виз и все остальные необходимые документы, но в ходе собеседования на них даже не взглянули. Служащая сразу спросила, замужем я или нет, и сказала, что я подозрительно часто бываю в Великобритании. Я ответила, что я профессиональный спортсмен, у меня есть статус NIE, который можно проверить, в Великобритании я часто бываю, потому что там проходят соревнования и сборы W Series — организации из Великобритании, у меня есть виза и подтверждающие документы. Мне ответили, что все это странно и в визе мне отказано. Я предложила посмотреть мои документы, но мне сказали, что решение принято. На все ушло три минуты. Передо мной двум девушкам не из России визу одобрили.

Мне выдали бумагу, что я не предоставила достаточных подтверждений, что мой приезд в США будет временным. Хотя никто никаких подтверждений и не попросил. При этом у меня уже была виза в США в период с 2016 по 2019 год. Тогда меня приглашали на соревнования по картингу в США, и мы открыли визу. Потом что-то не срослось, и я не поехала.

— Как отреагировало на ваши визовые проблемы руководство W Series? Что вам сказали, когда вы сообщили, что не сможете приехать на гонки в США?

— Я сделала пост в соцсетях на тему отказа в визе, со мной сразу связались, попросили пост удалить, так как сейчас они вместе с «Формулой-1» пытаются решить этот вопрос. С моим папой в этот же день связались представители W Series, F1 и офиса конгрессмена Маккола от Техаса. Вместе они составили информационные письма и попытались перенести интервью в Лондоне с 22 марта 2022 года на ближайшую дату, а также найти другие страны, где могли бы в ускоренном варианте принять меня на интервью. Вскоре пришел ответ, что оснований для ускоренного рассмотрения в посольстве США в Лондоне не нашли. Других вариантов ни у меня, ни у W Series и F1 не оказалось.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CSYXdFKNuU0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CSYXdFKNuU0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CSYXdFKNuU0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Гонщица Ira Sidorkova (@irasidorkova)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Первые восемь мест сохраняют за собой место в серии автоматически. Я сейчас седьмая

— Чем обернется для вас пропуск гонок в США? В плане борьбы в общем зачете и в финансовом отношении?

— Я уже пропустила одну гонку в Бельгии в связи с непонятным тестом на ковид, который позже не подтвердился. Тем не менее перед двумя финальными этапами в США я иду на седьмом месте, и отрыв даже от третьего места вполне преодолим. Теперь же весь вопрос только в том, сколько позиций в итоге я потеряю. Мой отрыв от восьмого места составляет всего 12 очков. Уникальность W Series в том, что участницы, прошедшие мировой отбор и включенные в список основных пилотов, получают полное освобождение от расходов (все оплачивается W Series по принципу «от дверей до дверей», то есть даже проезд). Но вдобавок к этому участницы борются за призовой фонд в 1,5 миллиона долларов. Победитель получает 500 тысяч, а далее каждое место по нисходящей. Соответственно, я не только не имею возможности улучшить свое место в общем зачете и повысить свои призовые, но и рискую потерять то, что имею в настоящий момент.

— Есть ли понимание, в каких следующих гонках в примете участие? Например, в азиатской «Формуле-3» или других сериях? Планируете ли выступать в России?

— Я участник программы SMP Racing, и мой календарный план гонок и тренировок составляется программой.

— Состоялись ли уже предварительные переговоры о вашем выступлении в W Series в будущем сезоне?

— W Series объявили, что участницы, занявшие первые восемь мест, сохраняют за собой место в серии автоматически. Я сейчас иду на седьмом месте. Но вдобавок к этому уже объявлено, что я и Нереа Марти как участницы Академии W-Series гарантированно сохраняем за собой места на 2022 год.