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18:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Организаторы «Дакара» подтвердили, что «МАЗ» не допущен до гонки из-за санкций

Организаторы ралли-марафона «Дакар» из компании A.S.O. официально подтвердили, что белорусская команда «МАЗ-СПОРТавто» не сможет принять участие в гонке 2022 года и что это связано с санкциями, которым был подвергнут Минский автомобильный завод.

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Источник: AP 2021
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В заявлении для «Чемпионата» организаторы подчеркнули, что были вынуждены убрать экипажи мазовцев из стартового листа по решению французских властей — A.S.O. базируется во Франции. Три экипажа «МАЗ-СПОРТавто» находились в предварительном списке участников грузового зачёта, однако затем пропали из него, что стало неожиданностью для самой белорусской команды.

«Вследствие мер, принятых Европейским союзом и затрагивающих различные белорусские юридические лица, включая автопроизводителя МАЗ, французские власти проинформировали организаторов “Дакара”, что для МАЗа юридически невозможно принять участие в гонке 2022 года. Организаторы “Дакара” были вынуждены проинформировать МАЗ об этом решении», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову в пресс-службе A.S.O.

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