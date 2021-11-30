Организаторы «Дакара» подтвердили, что «МАЗ» не допущен до гонки из-за санкций

В заявлении для «Чемпионата» организаторы подчеркнули, что были вынуждены убрать экипажи мазовцев из стартового листа по решению французских властей — A.S.O. базируется во Франции. Три экипажа «МАЗ-СПОРТавто» находились в предварительном списке участников грузового зачёта, однако затем пропали из него, что стало неожиданностью для самой белорусской команды.