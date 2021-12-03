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19:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Спортсмены — заложники»: Тихонов осудил решение снять МАЗ с гонки «Дакар»

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Решение не допустить белорусскую команду «МАЗ-СПОРТавто» до участия в ралли-рейде «Дакар»-2022 является политическим, считает четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов.

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Источник: Спорт РИА Новости

В июне автопроизводитель МАЗ попал в расширенный список санкций ЕС по Белоруссии. В минувшее воскресенье команду «МАЗ-СПОРТавто», выступающую в зачете грузовиков, убрали из списка участников на сайте ралли-рейда, который пройдет в Саудовской Аравии с 2 по 14 января. В среду команда объявила, что компания-организатор «Дакара» официально сообщила представителям «МАЗ-СПОРТавто», что она не будет допущена к участию в ралли «Дакар»-2022.

«Исключение команды “МАЗ-СПОРТавто” — это абсолютно безголовое решение. Это очень страшно для спортсменов, которые страдают в данной ситуации больше всех. Белорусская команда сейчас на хорошем уровне и может составить конкуренцию вечно побеждающему КАМАЗу. На гонку было потрачено много сил, средств и желания, мне их очень жаль. Спортсмены — заложники. Пока политические отношения между странами не наладятся, ничего не изменится. Наносится серьезный удар по спорту, теряется конкуренция. Ну давайте по такому же принципу разрушим искусство? Оставьте спорт в покое. Запад таким образом лишает людей зрелища», — сказал Тихонов РИА Новости.

«МАЗ-СПОРТавто» выступает в «Дакаре» с 2012 года. В 2018-м команда заняла второе место в зачете грузовиков, в 2020-м — третье.

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