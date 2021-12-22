«Феррари» объявила, что Шварцман будет тест-пилотом команды, Шумахер — резервным пилотом

Как отмечается, резервными пилотами выбраны итальянец Антонио Джовинацци, который последние годы выступал за «Альфа Ромео», и партнер россиянина Никиты Мазепина по «Хаасу» немец Мик Шумахер.

Шварцман будет работать на новом симуляторе, который был завершен летом прошлого года. Россиянин уже выступал за «Феррари» на тестах в Абу-Даби.

Шварцману 22 года. Он выступал за команду «Према» с 2017 года, став в составе команды победителем серии «Формула-3» в 2019 году. Два последних сезона он выступал в «Формуле-2», где занимал в общем зачете четвертое (2020) и второе место (2021).

Ранее Шварцман сообщил журналистам, что сезон-2021 будет для него последним в «Формуле-2».