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15:49 (мск), источник: Матч ТВ

«Феррари» объявила, что Шварцман будет тест-пилотом команды, Шумахер — резервным пилотом

Российский гонщик Роберт Шварцман будет тестовым пилотом команды «Формулы-1» «Феррари» в следующем сезоне, сообщается на сайте «конюшни».

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Источник: РИА "Новости"

Как отмечается, резервными пилотами выбраны итальянец Антонио Джовинацци, который последние годы выступал за «Альфа Ромео», и партнер россиянина Никиты Мазепина по «Хаасу» немец Мик Шумахер.

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Шварцман будет работать на новом симуляторе, который был завершен летом прошлого года. Россиянин уже выступал за «Феррари» на тестах в Абу-Даби.

Шварцману 22 года. Он выступал за команду «Према» с 2017 года, став в составе команды победителем серии «Формула-3» в 2019 году. Два последних сезона он выступал в «Формуле-2», где занимал в общем зачете четвертое (2020) и второе место (2021).

Ранее Шварцман сообщил журналистам, что сезон-2021 будет для него последним в «Формуле-2».

Джовинацци в прошедшем сезоне занял 18-е место в «Формуле-1», набрав 3 очка, Шумахер (0) — 19-е.

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