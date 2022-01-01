«Камаз-мастер» начинает борьбу за очередную победу в ралли-марафоне «Дакар»

ТАСС, 1 января. Ралли-марафон «Дакар» стартует в субботу в Саудовской Аравии. В этот день пройдет пролог гонки, первый из 12 спецучастков состоится в воскресенье, на 8 января запланирован день отдыха.

Ралли-марафон пройдет в 44-й раз, Саудовская Аравия примет соревнования третий год подряд, до этого «Дакар» проходил на территории Южной Америки (с 2009 года). Старт прологу ралли-марафона будет дан во втором по величине городе Саудовской Аравии — Джидде, первый спецучасток стартует в Хаиле. Финиширует гонка 14 января в Джидде. Длина маршрута составит 8 375 км, из которых 4 258 км — спецучастки. С нынешнего года «Дакар» будет проходить в рамках чемпионата мира по ралли-рейдам, в связи с чем российские участники из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) не смогу выступить в гонке под флагом страны.

В зачете мотоциклов россияне не представлены, в категории квадроциклов страну будет представлять Александр Максимов, в классе багги выступят экипажи победителя «Дакара» 2017 года среди квадроциклистов Сергея Карякина, Татьяны Сычевой (оба — класс Т4), Павла Лебедева, Бориса Гадасина и Андрея Новикова (все — класс Т3). В автомобильном зачете примут участие экипажи Владимира Васильева и Дениса Кротова.