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17:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Экипаж Сотникова победил на этапе ралли-рейда «Дакар»

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Экипаж команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова победил на первом этапе ралли-рейда «Дакар», который проходит на территории Саудовской Аравии.

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Источник: РИА "Новости"

Сотников преодолел дистанцию за 3 часа 53 минуты 14 секунд. Второе место занял Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер»), который уступил 38 секунд. Третье время на финише показал чех Алеш Лопрайс (Instaforex Loprais Praga), который уступил 9 минут 15 секунд.

Россиянин Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») стал четвертым (+18.39), Андрей Каргинов — пятым (+19.04).

В общем зачете лидирует Сотников (4 часа 6 минут 22 секунды), следом располагаются Николаев (+0.31), Лопрайс (+9.58), Шибалов (+18.56) и Каргинов (+19.12).

Ралли-рейд стартовал с пролога в субботу. Второй этап пройдет 3 января.

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