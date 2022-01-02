Экипаж Сотникова победил на этапе ралли-рейда «Дакар»

Сотников преодолел дистанцию за 3 часа 53 минуты 14 секунд. Второе место занял Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер»), который уступил 38 секунд. Третье время на финише показал чех Алеш Лопрайс (Instaforex Loprais Praga), который уступил 9 минут 15 секунд.