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3 января, источник: Чемпионат.com

«КАМАЗ» второй день подряд громит соперников на «Дакаре». А они вообще есть?

Лёб впервые выиграл с новой командой, Лебедев уже в топ-3 зачёта квадроциклов.

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Источник: AP 2021

MOTO & QUAD: контратака Барреды Борта

Мотоциклетный зачёт отходил от происшествий первого дня, когда хитрая скрытая точка (многие назовут её не хитрой, а нечестной и скандальной) разбросала фаворитов в генеральной классификации. Стоял вопрос: смогут ли многие топ-райдеры вернуться в борьбу после дебютного провала? Уже во второй день многие ответили утвердительно. В первую очередь речь идёт о победителе этапа Хоане Барреде Борте.

Начав этап с отставанием в 40 минут в общем зачёте, испанец всего за один этап сократил его вдвое — до 20! 15 минут отыграл другой неудачник дебюта Кевин Бенавидес. Вот как надо реагировать на сложности. Дэниелу Сандерсу при этом не удалось удержаться во главе «абсолюта»: не справившись с навигацией, он откатился на третье место, однако уступает Сэму Сандерленду лишь три с половиной минуты — вся борьба ещё впереди. 11 пилотов держатся в 21 минуте, и если и дальше каждый день борьбы будет приносить глобальные перестановки, то даже не хочется называть кого-то фаворитом.

В зачёте квадроциклов литовец Лайсвидас Канцюс удержал лидерство, пусть и проиграл победителю дня Мануэлю Андухару девять минут. Шестой результат дня у россиянина Александра Максимова, который отлично проводит дебют гонки. В «абсолюте» Максимов идёт четвёртым с отставанием менее чем в 26 минут. Учитывая особенности класса квадроциклов, стабильность сейчас важнее, чем максимальная скорость.

CAR: Лёб не сдаётся

В легковом зачёте после вчерашней катастрофы «Ауди» и уверенной победы Нассера Аль-Аттии можно было подумать, что никакой интриги вообще не предвидится. Однако сегодня легендарному Себастьену Лёбу удалось приободрить болельщиков, одержав первую победу в составе команды из Бахрейна. Француз отыграл у Аль-Аттии, показавшего второе время, три с половиной минуты, и теперь общий разрыв между ними сократился до девяти.

А вот дальше — пропасть. Занимающий третью позицию Лусио Альварес после всего двух дней борьбы проигрывает катарцу 40 минут и конкурентом дуэту лидеров не выглядит. Зато в борьбе за топ-3 совсем рядом Джиниэл де Вильерс, россиянин Владимир Васильев и чех Мартин Прокоп.

Саудо-российский дуэт Сеайдан-Кузьмич сохраняет 12-ю позицию (опять потеряли время под финиш), Денис Кротов идёт 16-м — прямо перед именитым Нани Ромой. Что же до представителей «Ауди», то Маттиас Экстрём идёт 25-м, Карлос Сайнс — 33-м. Гонка уже сейчас превратилась для них, а тем более для Стефана Петеранселя в тесты гибридного внедорожника. Сегодня Сайнс показал бодрое третье время, Петерансель стал четвёртым, Экстрём тоже вошёл в десятку — как же жаль, что «Ауди» хотя бы на старте гонки не осталась в реальной борьбе!

«Дакар-2022». Автомобили. Общий зачёт:

1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 6:59.21.
2. Себастьен Лёб (Prodrive) +09.16.
3. Лусио Альварес (Toyota) +40.53.
4. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +41.22.
5. Владимир Васильев (BMW) +43.39.
6. Мартин Прокоп (Ford) +44.53.
7. Себастьян Халперн (MINI) +47.17.
8. Язид Аль-Раджи (Toyota) +48.53…
12. Ясир Сеайдан +01:17.59.

SSV: Лебедев в ударе, Карякин прибавляет

В зачёте мотовездеходов-прототипов «бесполезную» победу одержал Гийом де Мевиус. Почему бесполезную? Да просто ему накануне навесили 10 часов штрафа, а общее отставание превышает 16. Так что бельгиец, по сути, просто едет в своё удовольствие, а претенденты на общую победу могут не обращать на него внимания. Лидерство в генеральной классификации сохранил Франсиско Лопес Контардо, а россиянин Павел Лебедев после четвёртого результата вышел в «абсолюте» уже на третье место — так держать!

Главный неудачник дня — Сет Кинтеро. Один из фаворитов «Дакара» лидировал на спецучастке, вот только его мотовездеход замер на трассе — борьба за победу завершена.

Среди участников на серийных мотовездеходах в лидеры выбрался американец Остин Джонс — вице-чемпион «Дакара»-2021. Поляк Арон Домжала проиграл 40 минут под конец дня и откатился в «абсолюте» на шестую позицию.

Россиянин Сергей Карякин после кошмарного первого дня (он стал одним из тех, кто долго-долго искал злополучную навигационную точку) сумел прийти в себя. Начав день на 34-й позиции общего зачёта, Карякин благодаря седьмому времени дня отыграл сразу 16 позиций. Самое главное, что Сергей теперь выбрался из «гарнира» и сможет стартовать в третий день не на разбитой предыдущими участниками трассе. Да, побороться за победу уже нереально, но надо двигаться вверх. Для начала до топ-12, а там уж станет ясно, насколько высоко удастся забраться.

«Дакар»-2022. Прототипные мотовездеходы. Общий зачёт после 2 СУ

1. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) — 8:30.15
2. Себастьян Эриксон (Can-Am) +7.22
3. Павел Лебедев (Can-Am) +23.48
4. Кристина Гутьеррес Эрреро (OT3) +43.45
5. Филипп Пинчедес (Can-Am) +48.19.

«Дакар»-2022. Серийные мотовездеходы. Общий зачёт после 2 СУ

1. Остин Джонс (CAN-AM) — 8:51.19
2. Родриго Луппи де Оливейра (CAN-AM) +2.28
3. Михал Гочал (CAN-AM) +6.39
4. Жерар Фаррес (CAN-AM) +7.21
5. Рокас Бачюшка +32.27
17. Сергей Карякин +2:17.40.

TRUCK: «КАМАЗ-мастер» продолжает доминировать

Вчерашний вечер нанёс ещё один удар по конкурентам «КАМАЗ-мастер»: Алеш Лопрайс получил 15-минутный штраф за пропущенную точку и позволил представителям российской команды занять четыре верхние позиции. И сегодня камазовцы только упрочили собственное положение.

Андрей Каргинов, расстроенный после вчерашней неудачи с навигацией, на сей раз провёл день безупречно: он лидировал на всех контрольных точках и показал лучшее время. Впрочем, коллеги Каргинова по команде проиграли Андрею не слишком много: Дмитрий Сотников уступил лишь полминуты, Эдуард Николаев — две, Антон Шибалов — четыре с половиной. Так что тут кардинальных перестановок нет.

В «абсолюте» Сотников остаётся впереди, опережая Николаева на две минуты — впереди два новых «КАМАЗа» семейства К5. Каргинов уступает 18 минут, Шибалов — 22. Лопрайс пока недалеко, он в 31 минуте от Сотникова. Думаем, если разрывы будут расти, а техника не начнёт внезапно подводить, то руководство «КАМАЗ-мастер» позволит своим экипажам вести адекватную борьбу друг с другом за общую победу. На данный момент всё говорит о том, что сторонних конкурентов у челнинцев не найдётся. Без Вязовича, де Роя и Стейси скучновато.

«Дакар-2022». Грузовики. Второй СУ:

1. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») — 3:52.07
2. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») +0.38
3. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +02.14
4. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +04.25
5. Алеш Лопрайс («Прага») +06.51
6. Янус ван Кастерен («Ивеко») +08.59
7. Мартин Мацик («Ивеко») +15.26
8. Игнасио Касале («Татра Баггира») +15.58.

«Дакар-2022». Грузовики. Общий зачёт:

1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 7.59.07
2. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +02.07
3. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +18.34
4. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +22.43
5. Алеш Лопрайс («Прага») +31.11
6. Янус ван Кастерен («Ивеко») +45.37
7. Игнасио Касале («Татра Баггира») +47.48.

Что дальше?

4 января гонщиков ждёт не слишком длинный спецучасток — 255 боевых километров. Организаторы обещают песок на первой части этапа, после чего пойдут более скоростные дороги, которые, однако, в состоянии запутать с навигацией.

Евгений Кустов

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