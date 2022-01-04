Экипаж россиянина Сотникова выиграл третий этап ралли «Дакар»
ТАСС, 4 января. Экипаж россиянина Дмитрия Сотникова одержал победу на третьем этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков. Гонка проходит в Саудовской Аравии.
ТАСС, 4 января. Экипаж россиянина Дмитрия Сотникова одержал победу на третьем этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков. Гонка проходит в Саудовской Аравии.
Дистанция спецучастка составила 255 км.
Результат победителей — 2 часа 43 минуты 25 секунд. Вторым финишировал экипаж Андрея Каргинова (отставание 1 минута 10 секунд). Оба гонщика представляют команду «Камаз-мастер». Третьим к финишу пришел экипаж нидерландца Януса ван Кастерена (+3.08).
Четвертый этап ралли-марафона состоится 5 января, протяженность спецучастка составит 465 км. Ралли «Дакар» завершится 14 января.