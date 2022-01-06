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16:53 (мск), источник: ТАСС

Экипаж россиянина Каргинова выиграл пятый этап ралли «Дакар»

Следующий этап пройдет в пятницу в Эр-Рияде.

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Источник: Reuters
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ТАСС, 6 января. Экипаж россиянина Андрея Каргинова из команды «Камаз-мастер» одержал победу на пятом этапе ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков. Гонка проходит в Саудовской Аравии.

Дистанция спецучастка составила 346 км. Экипаж Каргинова преодолел дистанцию за 4 часа 1 минуту 2 секунды. Вторым к финишу пришел экипаж Дмитрия Сотникова, отставший от лидера на 4 минуты 25 секунд. Тройку лидеров замкнул экипаж Антона Шибалова (+6.47). Оба экипажа представляют «Камаз-мастер».

Следующий этап пройдет 7 января в Эр-Рияде. Дистанция спецучастка составит 402 км. Ралли «Дакар» завершится 14 января.

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