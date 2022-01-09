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14:54 (мск), источник: Матч ТВ

«Для нас гонка закончена, а у итальянского штурмана, похоже, перелом позвоночника» — Карякин

Российский гонщик Сергей Карякин прокомментировал аварию со своим участием на 7-м этапе ралли «Дакар»-2022, добавив, что гонка для него завершена.

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Источник: Чемпионат.com

— Для нас гонка закончена. Один нерадивый гонщик вылетел нам навстречу из-за поворота, произошло лобовое столкновение. Машины не подлежат восстановлению. Хрен с ними, машинами… Гонка закончена. Авария произошла примерно на скорости 100 км/ч. У итальянского штурмана, похоже, перелом позвоночника. Авария очень серьезная, — сказал Карякин в эфире на странице в Instagram.

Своим мнением о произошедшем поделился также штурман экипажа Антон Власюк.

— Мне сложно об этом говорить, но «Дакар» в 2022 году для нас закончен. Мы ехали по треку, была ловушка от организаторов и многие экипажи заблудились. Один из экипажей (пилот Марко Каррара — Прим. ред.) ехал в лоб каналу, выскочил из-за горы и у нас произошло лобовое столкновение. К сожалению, машину после такого удара восстановить будет невозможно. У штурмана экипажа № 333 (Энрико Гаспари — Прим. ред.), похоже, сломан позвоночник. Вызвали вертолет и ждем поддержку с воздуха. Удар был настолько сильным, что у нас загнуло задние рычаги, — сказал Власюк.

Карякин после шести этапов шел 8-м в общем зачете серийных мотовездеходов.

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