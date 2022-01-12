Сотников выиграл 10-й этап «Дакара» в зачете грузовиков. «КАМАЗы» заняли весь топ-3

Его победителем в зачёте грузовиков стал российский гонщик «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников. Второе место занял Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер»). Третьим стал Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер»).

Ещё один экипаж «КАМАЗ-мастер» — Антона Шибалова — занял пятое место.

Ранее сообщалось, что чешский пилот Алеш Лопрайс («Прага») столкнулся с проблемами во время 10-го этапа «Дакара». В общем зачёте Лопрайс единственный, кто опережает россиянина Андрея Каргинова («КАМАЗ-мастер»).