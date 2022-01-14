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14:49 (мск), источник: Чемпионат.com

«КАМАЗ-мастер» в шестой раз подряд выиграл «Дакар». Сотников во 2-й раз стал победителем

Сегодня, 14 января, проходит заключительный этап 44-го в истории ралли-марафона «Дакар».

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Источник: РИА "Новости"
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Сотников выиграл 10-й этап «Дакара» в зачете грузовиков. «КАМАЗы» заняли весь топ-3

Его победителем в зачёте грузовиков стал российский гонщик «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников.

Второе место занял Мартин Мацик-младший («Ивеко»). Третий результат показал Игнасио Касале («Татра»).

Ещё три экипажа «КАМАЗ-мастер»: Эдуарда Николаева, Андрея Каргинова и Антона Шибалова — заняли четвёртое, пятое и восьмое места соответственно.

Сотников стал победителем общего зачёта.

Напомним, Дмитрий праздновал победу на «Дакаре» и в прошлом году. «КАМАЗ-мастер» в шестой раз подряд выиграл «Дакар».

«Дакар-2022». Грузовики. 12-й СУ

1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 1:42.41.
2. Мартин Мацик-младший («Ивеко») +0.32.
3. Игнасио Касале («Татра») +01.01.
4. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +01.40.
5. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +02.21…
8. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +06.21.
9. Алеш Лопрайс («Прага») +07.10.

«Дакар-2022». Грузовики. Общий зачёт после 12 СУ

1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 41:37.34.
2. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +09.58.
3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +01:11.11.
4. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +01:49.55.
5. Янус ван Кастерен («Ивеко») +03:08.30.

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