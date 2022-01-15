Превосходство «Камазов». Российские экипажи заняли весь подиум по итогам «Дакара»

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Пилот команды «Камаз-мастер» Дмитрий Сотников второй год подряд стал победителем ралли «Дакар» в зачете грузовиков. Спустя 11 лет экипажи «Камаза» заняли в общем зачете первые четыре места.

Экипаж Сотникова одержал победы на пяти этапах ралли-рейда из 12, включая последний, и практически во всех остальных попадал на подиум. Второй год подряд российская команда заняла на подиуме все три места: вторым стал пятикратный победитель «Дакара» Эдуард Николаев, третьим — Антон Шибалов. Четвертое место за Андреем Каргиновым, а ближайший преследователь россиян нидерландец Янус ван Кастерен из «Ивеко» проиграл победителю свыше трех часов. Во второй раз в истории «Камаз-мастер» выиграл все этапы, впервые это достижение покорилось команде в 2010 году, когда ралли состоял из 14 этапов. Экипажи «Камаз-мастер» в 19-й раз одержали победу на «Дакаре» в зачете грузовиков.

Подавляющему преимуществу «Камазов» не смогли помешать ни соперники, ни судьи, ни местные условия. После первого этапа ралли у арбитров были вопросы к системе повышения эффективности тормозной системы на грузовиках, поскольку в спорте ее ранее не применяли. В итоге систему опломбировали, допустив до использования.

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Ближе к окончанию «Дакара» нидерландский гонщик Маурик ван дер Хёвель из команды International обвинил россиян в жульничестве, усмотрев у «Камаза» преимущество в виде использования дополнительной информации по путевым точкам спецучастка. В качестве примера он привел эпизод гонки, когда машина Каргинова обогнала его грузовик и свернула в противоположную сторону от указателя в дорожной книге, получив преимущество. В ответ пресс-служба «Камаза» заметила, что причиной такого преимущества является именно быстрота грузовиков. Сам же Хёвель сошел с ралли еще на седьмом этапе, разбив свой грузовик.

«Ехал и получал удовольствие»

Сотников отметил, что нынешний «Дакар» начинался с тяжелейших спецучастков в песках аравийской пустыни. «Мы доминировали всей командой, но соперничество за победу шло каждый день, до последнего километра нельзя было расслабляться. И даже за 500 метров до финиша переживали, потому что важно было добраться до конца», — приводит его слова пресс-служба «Камаз-мастер».

Николаев отметил, что Сотникову могло быть сложнее в психологическом плане. «Но проще из-за того, что мы с Андреем Каргиновым двигались перед ним. По себе знаю, что в последний день наступает скованность, ты переживаешь, что можешь потерять время. Мне же нужно было догонять Диму, и мне было легче, ехал и получал удовольствие», — вспомнил он.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отметил выступление «Камазов» на последнем этапе, которое позволило осуществить триумф российской команды в ралли-марафоне.

Пилоты, штурманы и механики в непростых погодных и психологических условиях показали все свое мастерство и смогли успешно пройти 164-километровую трассу. Это заслуженная награда. Спасибо за захватывающую гонку, успехов и новых победных финишей. Дмитрий Чернышенко вице-премьер РФ

Экипаж Сотникова с победой поздравил президент РФ Владимир Путин. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, он отметил, что «гонщики, выступая на новой технике, сумели отлично подготовиться, точно рассчитать свои силы, проявить незаурядные спортивные качества». Глава государства также выразил слова благодарности наставникам команды и всем, кто помогает «Камаз-мастер» добиваться успеха.

Невезучий Максимов

Свою четвертую победу среди внедорожников одержал катарец Нассер Аль-Аттия на «Тойоте», который опередил француза Себастьяна Лёба почти на полчаса. Порадовал хозяев ралли Язид Аль-Раджи, выступающий также за «Тойоту». Представитель Саудовской Аравии начал выступать на «Дакаре» еще раньше, чем Лёб, но только сейчас дотянулся до подиума.

В зачете багги класса Т3 (доработанные мотовездеходы) победил чилиец Франсиско Лопес Контардо на Can-Am, в классе Т4 (серийные багги) — американец Остин Джонс (Can-Am). Свою вторую победу на «Дакаре» одержал британский мотоциклист Сэм Сандерленд из КТМ, а среди квадроциклистов — француз Александр Жиру на «Ямахе».

Лучший результат, если не считать зачета грузовиков, среди россиян показал Павел Лебедев, который стал пятым в зачете багги класса Т3. В зачете внедорожников Владимир Васильев показал 10-й результат, Денис Кротов — 28-й. Татьяна Сычева заняла 30-е место в классе Т4.

Другой российский участник, Александр Максимов, выиграл четвертый этап в зачете квадроциклов. Спустя несколько часов стало известно, что Максимова лишили этой победы и оштрафовали на четыре минуты за превышение скорости. По итогам первого этапа он получил 10-минутный штраф. После семи этапов он шел третьим в общем зачете, но снялся с соревнований из-за поломки машины.

Победитель «Дакара» 2017 года в зачете квадроциклов Сергей Карякин выступал в категории багги Т4. После шести этапов экипаж Карякина и Антона Власюка занимал восьмое место в общем зачете. Россиянин попал в аварию на седьмом этапе спецучастка, из-за чего был вынужден завершить выступление. Экипаж Карякина лоб в лоб столкнулся с другой машиной, которая заблудилась. Пилот того экипажа, итальянец Марко Каррара, которого пришлось эвакуировать вертолетом, обвинил Карякина в столкновении. Первая российская участница «Дакара» в зачете мотоциклов Анастасия Нифонтова отметила, что Карякин и его штурман чудом остались живы и здоровы.