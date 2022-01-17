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23:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Сергей Вязович высказался о будущем «МАЗ-СПОРТавто» в ралли-рейдах

Руководитель и боевой пилот белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович высказался о будущем команды.

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Источник: AP 2021

«Мы вариант c выходом из структуры завода рассматривали ещё до санкций. Но тогда возникает вопрос с финансированием команды. Наше законодательство не совсем приспособлено к тому, чтобы юридическое лицо могло получить безвозмездную спонсорскую помощь. И если мы станем отдельной структурой — с этим будут проблемы. Особенно с учётом того, что наш вид спорта не является олимпийским.

Мы работники завода и зарплату получаем, как простые заводчане. Расходы, необходимые для выезда на гонки, ложатся на МАЗ и партнёров. С нашей стороны мы обеспечиваем рекламу автомобильному заводу. Хотя рынок сбыта для нашей продукции в Европе — самый маленький. Основные покупатели — это страны постсоветского пространства. Но к какому бы решению мы ни пришли, в любом случае продолжим выступать на технике МАЗа.

Продолжаем работать, дополнительный отпуск в связи с отменой “Дакара” для нас не появился. Настроение, конечно, чуть другое — и это по ребятам видно, они переживают. Но с нынешнего года меняется технический регламент “Дакара”. Поэтому сейчас работаем над омологацией техники. Не прекращается и физическая подготовка спортсменов.

Конечно, “Дакар” — самая значимая. Однако для нас ничего не меняется на российских чемпионатах и “Шёлковом пути”. Кроме того, нас ждут в апреле в Казахстане. И для СМИ эти состязания будут более привлекательными: ведь все хотят увидеть борьбу “МАЗа” и “КАМАЗа”. Наш уровень не по зубам другим соперникам», — приводит слова Вязовича AV.by.

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