Российские гонщики Квят и Русинов будут выступать с лицензиями других стран

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Квят с наибольшей долей вероятности получит итальянскую гоночную лицензию, а Русинов — либо итальянскую, либо французскую.

Во вторник Международная автомобильная федерация (FIA) запретила проводить соревнования на территории России и Белоруссии из-за обострения ситуации на Украине. Спортсмены этих стран будут допускаться до международных соревнований только под нейтральным флагом.

В пятницу FIA подтвердила, что предыдущее решение организации от 1 марта остается в силе. Однако гонщики, которые попали под санкции, должны выполнять ряд требований и обязательств, подписав декларацию приверженности принципам мира и политического нейтралитета.