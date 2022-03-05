Российские гонщики Квят и Русинов будут выступать с лицензиями других стран

Квят с наибольшей долей вероятности получит итальянскую гоночную лицензию, а Русинов — либо итальянскую, либо французскую.
Во вторник Международная автомобильная федерация (FIA) запретила проводить соревнования на территории России и Белоруссии из-за обострения ситуации на Украине. Спортсмены этих стран будут допускаться до международных соревнований только под нейтральным флагом.
В пятницу FIA подтвердила, что предыдущее решение организации от 1 марта остается в силе. Однако гонщики, которые попали под санкции, должны выполнять ряд требований и обязательств, подписав декларацию приверженности принципам мира и политического нейтралитета.
Даниил Квят является самым успешным российским гонщиком в истории Формулы-1. На его счету три подиума, один быстрейший круг и 202 набранных очка. Роман Русинов является победителем Европейской серии Ле-Ман, чемпионата мира по автогонкам на выносливость в классе LMP2. С 2013 года в составе команды G-Drive Racing завоевал в чемпионате мира 17 побед, 26 подиумов и 22 поул-позиции.