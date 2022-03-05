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14:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российские гонщики Квят и Русинов будут выступать с лицензиями других стран

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Российские пилоты Даниил Квят и Роман Русинов будут выступать в предстоящем сезоне под гоночными лицензиями зарубежных стран, сообщили РИА Новости два источника, знакомых с ситуацией.

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Источник: РИА "Новости"
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Квят с наибольшей долей вероятности получит итальянскую гоночную лицензию, а Русинов — либо итальянскую, либо французскую.

Во вторник Международная автомобильная федерация (FIA) запретила проводить соревнования на территории России и Белоруссии из-за обострения ситуации на Украине. Спортсмены этих стран будут допускаться до международных соревнований только под нейтральным флагом.

В пятницу FIA подтвердила, что предыдущее решение организации от 1 марта остается в силе. Однако гонщики, которые попали под санкции, должны выполнять ряд требований и обязательств, подписав декларацию приверженности принципам мира и политического нейтралитета.

Даниил Квят является самым успешным российским гонщиком в истории Формулы-1. На его счету три подиума, один быстрейший круг и 202 набранных очка. Роман Русинов является победителем Европейской серии Ле-Ман, чемпионата мира по автогонкам на выносливость в классе LMP2. С 2013 года в составе команды G-Drive Racing завоевал в чемпионате мира 17 побед, 26 подиумов и 22 поул-позиции.

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