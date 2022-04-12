«Оставьте ребенка в покое»: Уткин поддержал гонщика после скандала с жестом

После победы на первом этапе чемпионата Европы по картингу выступавший под флагом Италии россиянин показал жест «римский салют» (ударил себя в грудь и вытянул правую руку вперед). Впоследствии 15-летний спортсмен заявил, что хотел так поблагодарить команду и в его жесте «не было никакой поддержки нацизма».

"Оставьте ребенка в покое. Он просто немного не разобрался. Он действительно не имел в виду ничего дурного. Это все равно что наказывать пятилетнего ребенка, который впервые принес из детского сада домой первый шумный детский мат.