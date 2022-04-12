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21:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Оставьте ребенка в покое»: Уткин поддержал гонщика после скандала с жестом

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Российский журналист Василий Уткин заступился за гонщика Артема Северюхина, который недавно показал жест, спровоцировавший скандал.

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Источник: Спорт РИА Новости

После победы на первом этапе чемпионата Европы по картингу выступавший под флагом Италии россиянин показал жест «римский салют» (ударил себя в грудь и вытянул правую руку вперед). Впоследствии 15-летний спортсмен заявил, что хотел так поблагодарить команду и в его жесте «не было никакой поддержки нацизма».

"Оставьте ребенка в покое. Он просто немного не разобрался. Он действительно не имел в виду ничего дурного. Это все равно что наказывать пятилетнего ребенка, который впервые принес из детского сада домой первый шумный детский мат.

Автомобильный клуб Италии уже лишил гонщика лицензии, под российским флагом спортсмен не может выступать из-за санкций.

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