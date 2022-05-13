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19:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

FIA аннулировала результат российского гонщика за скандальный жест

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Международная автомобильная федерация (FIA) аннулировала результат россиянина Артема Северюхина на первом этапе чемпионата Европы по картингу, после которого он использовал на пьедестале жест, вызвавший скандал, сообщает GP Fans со ссылкой на официальное заявление организации.

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По итогам расследования стюарды FIA постановили, что жест россиянина «может быть расценен как нацистское приветствие». Они охарактеризовали действия гонщика как «неприемлемые и крайне предосудительные» и объявили, что это действие нарушило пять статей международного спортивного кодекса, в том числе пункт о «запрете на публичное подстрекательство к насилию или ненависти». FIA дисквалифицировала россиянина только с этапа чемпионата Европы в Португалии, где он одержал победу и показал жест.

Ранее Северюхин, выступающий под итальянским флагом из-за санкций FIA в отношении россиян, после победы на первом этапе чемпионата Европы по картингу в португальском Портимане на подиуме ударил себя в грудь и вытянул правую руку вперед. Позднее Северюхин заявил, что хотел таким образом поблагодарить команду и своих родных из России, добавив, что в его жесте «не было никакой поддержки нацизма или фашизма, не было желания оскорбить зрителей, пилотов и команду».

Руководство Автомобильного клуба Италии (ACI) приняло решение немедленно отозвать спортивную лицензию Северюхина, команда Ward Racing расторгла контракт с пилотом.

Северюхину 15 лет, он является победителем первенства России по картингу 2019 и 2020 годов.

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