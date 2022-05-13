FIA аннулировала результат российского гонщика за скандальный жест

По итогам расследования стюарды FIA постановили, что жест россиянина «может быть расценен как нацистское приветствие». Они охарактеризовали действия гонщика как «неприемлемые и крайне предосудительные» и объявили, что это действие нарушило пять статей международного спортивного кодекса, в том числе пункт о «запрете на публичное подстрекательство к насилию или ненависти». FIA дисквалифицировала россиянина только с этапа чемпионата Европы в Португалии, где он одержал победу и показал жест.

Ранее Северюхин, выступающий под итальянским флагом из-за санкций FIA в отношении россиян, после победы на первом этапе чемпионата Европы по картингу в португальском Портимане на подиуме ударил себя в грудь и вытянул правую руку вперед. Позднее Северюхин заявил, что хотел таким образом поблагодарить команду и своих родных из России, добавив, что в его жесте «не было никакой поддержки нацизма или фашизма, не было желания оскорбить зрителей, пилотов и команду».

Руководство Автомобильного клуба Италии (ACI) приняло решение немедленно отозвать спортивную лицензию Северюхина, команда Ward Racing расторгла контракт с пилотом.