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13:53 (мск), источник: Московский комсомолец

Мазепин выступит в ралли-марафоне «Шелковый путь»

Бывший гонщик «Формулы-1» Никита Мазепин намерен выступить в ралли-марафоне «Шелковый путь». Экс-пилот «Хааса» станет членом команды SNAG Racing.

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Источник: Reuters

В интервью «Матч ТВ» пилот и руководитель SNAG Racing Сергей Карякин сообщил, что Мазепин выступит в одной команде с Антоном Власюком. «Власюк — опытный штурман, который поможет пилоту», — отметил Карякин.

Сам Карякин отметил, что также намерен выступить в ралли, но кто будет его напарником — неизвестно.

«Шелковый путь» продлится с 6 по 16 июля. Ралли стартует в Астрахани, пройдет через Грозный, Элисту, Волгоград, Воронеж, и закончится в Москве.

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