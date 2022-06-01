Мазепин выступит в ралли-марафоне «Шелковый путь»
Бывший гонщик «Формулы-1» Никита Мазепин намерен выступить в ралли-марафоне «Шелковый путь». Экс-пилот «Хааса» станет членом команды SNAG Racing.
Бывший гонщик «Формулы-1» Никита Мазепин намерен выступить в ралли-марафоне «Шелковый путь». Экс-пилот «Хааса» станет членом команды SNAG Racing.
В интервью «Матч ТВ» пилот и руководитель SNAG Racing Сергей Карякин сообщил, что Мазепин выступит в одной команде с Антоном Власюком. «Власюк — опытный штурман, который поможет пилоту», — отметил Карякин.
Сам Карякин отметил, что также намерен выступить в ралли, но кто будет его напарником — неизвестно.
«Шелковый путь» продлится с 6 по 16 июля. Ралли стартует в Астрахани, пройдет через Грозный, Элисту, Волгоград, Воронеж, и закончится в Москве.