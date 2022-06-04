«КАМАЗ» остался без зарубежных спонсоров: теперь распродает гоночные грузовики на $1 млн, сдается в аренду на ралли, зовет на базу

Лучшая гоночная команда России — «КАМАЗ-мастер» — пытается пересобраться, ведь все основные участники оказались под санкциями: и головной завод «КАМАЗ», и ее материнская госкорпорация «Ростех», и даже главный спонсор и основной денежный донор ВТБ. Только от банка команда получала финансирование в размере около $2,5 млн в год при бюджете в $13 млн (по программе «Спортивная страна»).

Минус «Ред Булл», Goodyear, Motul, TotalEnergies, американский поставщик тормозного оборудования и подвесок Wabco, производитель герметиков и всевозможной химии для обработки покрытий Loctite (дочка Henkel), немецкий аккумуляторный гигант Varta и изготовитель кулеров Webasto.

Почти вся технологичная линейка! Кроме того, от головного завода в целом ушли партнер по производству кабин «Даймлер», поставщик моторов Cummins и производитель коробок передач ZF.

Конечно, уже поставленная и собранная техника вместе с комплектующими не превратятся в пыль в один момент, но ремонтные ресурсы и возможности для развития теперь точно ограничены — ведь новые детали приедут только по узаконенному «параллельному импорту» и только в случае наличия денег.

А ведь главный финансовый партнер — «Ред Булл» — явно закрывал немалую часть бюджета: судя по размеру логотипа и глубине медиасотрудничества.

«Со многими из прежних зарубежных партнеров команды нас теперь не связывают контрактные отношения, — признал шеф команды Владимир Чагин в эфире “Матч ТВ”. — Но практически со всеми мы сохранили дружеские связи и надеемся, что партнерские отношения окажутся восстановлены в скором будущем.



Из-за ухода зарубежных партнеров мы работаем в режиме жесткой экономии и активно изыскиваем альтернативные источники пополнения бюджета».

Что же пытается делать команда для спасения ситуации?

Экскурсии и продажа исторической техники

«В предыдущие годы мы активно развивали проект продвижения сувенирной продукции и экипировки команды на внутреннем и внешних рынках, в том числе с активным использованием маркетплейсов. Сейчас мы активизируем работу на этом направлении, — рассказал Чагин. — Подготовлен бизнес-план экскурсионных туров в команду, включающий в себя элементы промышленного туризма, а также тестовые проезды на спортивных грузовиках на нашем полигоне “Вираж” в Промкомзоне в Набережных Челнах.

Также мы решили пойти навстречу многочисленным запросам отечественных и зарубежных коллекционеров, желающих приобрести спортивные машины. Просьбы поступали уже давно, но вот теперь, можно сказать, жизнь заставила. В том, что кто-то приобретет в свою коллекцию заветный спортивный «КАМАЗ», а команда получит дополнительные средства к продолжению своей деятельности, ничего плохого не вижу".

Какие же машины доступны к продаже?

«КАМАЗ»-4911 2004 года мощностью 750 л.с. — за 132 тысячи долларов.

Модель вообще выигрывала «Дакар» четырежды (2003−2006), но конкретно эта модель принимал участие в десяти гонках и выиграла шесть. Трижды — на рейде Desert Challenge в ОАЭ под управлением нынешнего президента Татарстана Рустама Минниханова, дважды — в Абу-Даби под управлением самого Чагина, еще раз — на’Симбирском тракте" в руках Айрата Мардеева.

Следующий лот — «КАМАЗ»-4326 2007 года мощностью 850 л.с. и с ценником $168 тыс.

У него история еще богаче: 14 гонок, три четвертых места на «Дакаре» и съемки в сериале «Мастер» (про команду «КАМАЗ-мастер»). В 2014-м его переделали на газодизель (и, судя по обновлениям официального сайта команды, уже продали).

Но самый мощный лот — абсолютно новый «КАМАЗ»-43509 за $967 тыс. Полностью актуальный болид: на аналогичных выигрывали и попадали на подиум на «Дакаре» 2019, 2020 и 2021 годов, а также в ралли-марафоне «Шелковый путь»-2019.

Итого — желание пополнить счет почти на $1,3 млн. Видимо, где-то столько и платил «Ред Булл».

Программа тестовых заездов на базе с гонщиками — вообще довольно массовая: «КАМАЗ» выкатил как индивидуальные предложения за 9 тысяч евро (45 минут за один заезд), так и групповые. Причем есть планы для компаний на 20 и 10 человек — в первом случае каждый заплатит по 2 тысячи евро за 10 минут проката, во втором — по 3 тысячи за 15 минут. Максимальная стоимость одного такого ивента — 30−40 тысяч.

Аренда грузовика на ралли

Одними тест-драйвами для желающих по базе в Набережных Челнах дело в итоге не ограничилось: программу аренды гоночных грузовиков сильно расширили.

Теперь «КАМАЗ» предлагает прогулку на Гранд-тур «Дорогами Петра» — он пройдет параллельно главному рейду страны «Шелковому пути» с 6 по 16 июля. Достаточно оплатить взнос, подготовку, обучение и аренду гоночного грузовика, а также проживание на бивуаках команды — вместе с доступом к реальным механикам и пилотам с «Шелкового пути». Возможен и прогулочный вариант (аренда с водителем и заявка как члена команды), и вариант с самостоятельным пилотированием (тогда нужно оплатить механика «КАМАЗа» и иметь права категории С).

Cтоимость — 7 млн рублей за аренду грузовика с водителем (по курсу в момент написания — в районе $110 тыс) и 5 млн — за самостоятельное управление. Видите, услуги профи из Набережных Челнов — очень недешевые.

"Мы всегда нуждаемся в средствах на расширение деятельности, так что можно рассмотреть, провести переговоры, — рассказывал Чагин нам в интервью еще в марте 2021-го — задолго до актуализации вопроса с бюджетом — насчет возможности продажи или аренды места в команде. — Но надо понимать, какой уровень у пилота с поддержкой — что у него за плечами, какой спонсор.

Предлагали ли соперники или потенциальные спонсоры полностью купить и перебрендировать грузовик? Мы раньше сдавали его в аренду зарубежным командам и пилотам. Но прекратили, потому что мы — заводская организация, а не клиентская, и наша задача — реклама бренда «КАМАЗ» и отечественного автопрома, демонстрация их возможностей. Достижения российского спорта — цель, и мы именно на ней и сконцентрированы.

Какие бы деньги ни предложили — а какой в этом смысл? В том же и изюминка — на российском автомобиле, сделанном в России, выступают российские ребята. Не зарубежные пилоты! «КАМАЗ» — только для внутреннего российского пользования".

А будет ли вообще «Дакар»?

Однако главная угроза поездки на самый престижный рейд планеты — даже не бюджетная. Снимать санкции с завода и его партнеров пока не собираются, а с ними команду могут просто не пустить на гонку — как минский «МАЗ» в 2021-м. В 2022-м красные грузовики пока в Саудовскую Аравию не вернулись.

Пока вопросы «Дакара» лишь обсуждаются, а цель более близкая — обкатать новый капотник на русском ралли.

«Чем будет заниматься команда, если не поедет на “Дакар” в 2023 году? Мы готовы к разным вариантам развития событий, обсуждали эти варианты с генеральным директором ПАО “КАМАЗ” Сергеем Анатольевичем Когогиным, с основными партнерами команды, — расскал Чагин. — С “Дакара” мы постоянно работаем в режиме импортозамещения. Из-за этого немного отстаем от графика сдачи нового капотного грузовика. Но к старту “Шелкового пути” рассчитываем, что этот автомобиль будет готов к гонке и покинет сборочный цех».

Пока же все идет к абсолютно уникальной ситуации — «Дакару» без «МАЗа» и «КАМАЗа» сразу.