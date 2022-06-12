Актер Майкл Фассбендер попал в аварию в гонке «24 часа Ле-Мана»
Актер столкнулся с другим автомобилем, но смог продолжить гонку.
Актер столкнулся с другим автомобилем, но смог продолжить гонку.
ТАСС, 12 июня. Ирландско-немецкий актер Майкл Фассбендер попал в аварию в гонке на выносливость «24 часа Ле-Мана».
В конце восьмого часа гонки Фассбендер за рулем Porsche 911 команды Proton Competition столкнулся с Ferrari 488 Винсана Абриля из команды AF Corse. Обе машины получили повреждения, но смогли добраться до боксов и через какое-то время вернулись на трассу.
Фассбендеру 45 лет. Он известен по ролям в фильме «Бесславные ублюдки» и франшизе «Люди Икс», актер дважды был номинирован на премию «Оскар». При подготовке к гонке Фассбендер прошел программу Porsche и участвовал в заездах европейской серии «Ле-Ман» (ELMS). Он впервые участвует в суточном марафоне.
Марафон «24 часа Ле-Мана» проходит в 90-й раз. За 24 часа участникам нужно преодолеть максимально возможное количество кругов по трассе «Сарта» длиной 13,629 км. За долгую историю Ле-Мана самой успешной является команда «Порше», побеждавшая в марафоне 19 раз, за ней следует «Ауди» с 13 победами и «Феррари» с девятью. Среди гонщиков рекордсменом является датчанин Том Кристенсен, на счету которого девять побед.