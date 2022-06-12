Актер Майкл Фассбендер попал в аварию в гонке «24 часа Ле-Мана»

ТАСС, 12 июня. Ирландско-немецкий актер Майкл Фассбендер попал в аварию в гонке на выносливость «24 часа Ле-Мана».

В конце восьмого часа гонки Фассбендер за рулем Porsche 911 команды Proton Competition столкнулся с Ferrari 488 Винсана Абриля из команды AF Corse. Обе машины получили повреждения, но смогли добраться до боксов и через какое-то время вернулись на трассу.

Фассбендеру 45 лет. Он известен по ролям в фильме «Бесславные ублюдки» и франшизе «Люди Икс», актер дважды был номинирован на премию «Оскар». При подготовке к гонке Фассбендер прошел программу Porsche и участвовал в заездах европейской серии «Ле-Ман» (ELMS). Он впервые участвует в суточном марафоне.