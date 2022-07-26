Квят дебютирует в NASCAR 31 июля: «Надеюсь сражаться за победы и титулы»
Бывший пилот «Формулы-1» Даниил Квят проведет первую гонку в NASCAR в ближайшие выходные.
Бывший пилот «Формулы-1» Даниил Квят проведет первую гонку в NASCAR в ближайшие выходные.
Квят объявил о том, что выступит за рулем «Тойоты» #26 (под этим номером Даниил гонялся в «Ф-1») за Team Hezeberg. Заезд состоится 31 июля на дорожной конфигурации «Индианаполиса».
«Мне всегда нравились гонки NASCAR, это высший уровень автоспорта в Соединенных Штатах. Мне не терпится добиться успеха, надеюсь сражаться за победы и титулы в будущем», — заявил Квят.