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21:20 (мск), источник: Sports.Ru

Квят дебютирует в NASCAR 31 июля: «Надеюсь сражаться за победы и титулы»

Бывший пилот «Формулы-1» Даниил Квят проведет первую гонку в NASCAR в ближайшие выходные.

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Источник: Sports.Ru

Квят объявил о том, что выступит за рулем «Тойоты» #26 (под этим номером Даниил гонялся в «Ф-1») за Team Hezeberg. Заезд состоится 31 июля на дорожной конфигурации «Индианаполиса».

«Мне всегда нравились гонки NASCAR, это высший уровень автоспорта в Соединенных Штатах. Мне не терпится добиться успеха, надеюсь сражаться за победы и титулы в будущем», — заявил Квят.

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