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19:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Квят стал 36-м по итогам квалификации этапа NASCAR Cup Series в Индианаполисе

Российский гонщик Даниил Квят стал 36-м по итогам дебютной в карьере квалификации этапа NASCAR Cup Series на дорожной трассе в Индианаполисе.

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Источник: Неизвестно (переливка из фотобанка)

Квят выступал в первой квалификационной группе, по результатам которой он стал 18-м с результатом 1.31,942, опередив более чем на две секунды замкнувшего протокол группы Джоша Уильямса.

Кроме того, позади Квята будет стартовать Рики Стенхаус-младший, по итогам группы В показавший результат 1.43,335.

Поул-позицию по итогам квалификации завоевал Тайлер Реддик, компанию на первом ряду ему в завтрашней гонке составит Остин Синдрик. Третьим по итогам квалификации оказался Чейз Бриско.

Напомним, ожидается, что Квят примет участие в трёх этапах чемпионата в сезоне-2022.

NASCAR. Стартовое поле

1. Тайдер Реддик
2. Остин Синдрик
3. Чейз Бриско
4. Кристофер Белл
5. Джои Логано…
…36. Даниил Квят.

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