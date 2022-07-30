Квят стал 36-м по итогам квалификации этапа NASCAR Cup Series в Индианаполисе

Квят выступал в первой квалификационной группе, по результатам которой он стал 18-м с результатом 1.31,942, опередив более чем на две секунды замкнувшего протокол группы Джоша Уильямса.

Кроме того, позади Квята будет стартовать Рики Стенхаус-младший, по итогам группы В показавший результат 1.43,335.

Поул-позицию по итогам квалификации завоевал Тайлер Реддик, компанию на первом ряду ему в завтрашней гонке составит Остин Синдрик. Третьим по итогам квалификации оказался Чейз Бриско.