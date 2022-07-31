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31 июля, источник: Чемпионат.com

Машина Квята остановилась на трассе во время его дебютной гонки в NASCAR

Машина российского гонщика Даниила Квята заглохла на 29-м круге его первой гонки в NASCAR Cup Series.

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Источник: AFP 2022

Россиянин сражался в четвёртом десятке, опередил пару соперников, однако после первого пит-стопа возникли технические неполадки. Россиянин остановил автомобиль в зоне вылета, после чего его эвакуировали в гаражи команды Team Hezeberg, где инженеры пытаются идентифицировать проблему. Сообщают, что неполадки могут быть связаны с отказом батареи или электрики. В теории гонщик ещё может вернуться на трассу, но с большим отставанием.

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