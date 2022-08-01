Квят стал объектом шуток американцев, но боролся до конца. Дебют русского пилота в NASCAR

Даниил Квят не мог дебютировать в американских гонках скучно — не в его стиле. Так что за два часа на дорожной трассе (не овале) в Индианаполисе он набрал ворох событий — заглох, доковылял до боксов, вернулся, проколол колесо, боролся с поломкой подвески — и все-таки сошел.

Первый обгон и сход

Начал гонку Квят 34-м из 38 гонщиков — и надо понимать, что для Даниила не было задачи выиграть гонку или бороться в группе лидеров. Слишком уж отличаются автомобили в этой серии от всего, чем управлял Даня до этого. Подробнее о специфике NASCAR мы рассказывали здесь.

Если резюмировать, то на адаптацию в серии у гонщика европейских серий может уйти не один сезон, а команда и машина у Квята откровенно не лучшие.

Поэтому от первой гонки можно было ждать финиша — это уже хороший результат, и веселья. Конечно, хорошо было бы финишировать повыше, но, судя по всему, уфимец собирается задержаться в NASCAR, так что самое важное — собирать информацию. Квят не шел последним, держался в пелетоне и даже совершал обгоны. Так что даже с учетом схода дебют получился нормальный. Ничего трагичного.

Выиграл гонку, если кому интересно, Тайлер Реддик, который идет в чемпионате 14-м — да, конкуренция в NASCAR насыщенная.

Долгое время Квят шел на 36-м месте, прессингуя Коди Уэйра, которого обошел на 10-м круге, записав на себя первый обгон в серии. А первую стадию гонки Квят и вовсе завершил 16-м благодаря тому, что не стал останавливаться на пит-стоп, в отличие от соперников. Притом что очки за финиш на промежуточных этапах (их в NASCAR два перед решающим, финишным отрезком) получает топ-10. То есть Даниил был недалек от первых настоящих боевых баллов.

Проблемы и блуждание по овалу

На втором стейдже Квят даже поправил свои дела и приблизился к тому, чтобы перейти из четвертого десятка в третий — на исходе трети общей дистанции он шел 31-м.

Но дальше начались проблемы и невезуха. Партнер Квята по команде Лорис Хеземанс сошел из-за проблем с машиной самым первым, а Квят на 32-м круге тоже пропал с радаров. Но нашелся быстро: оказалось, Даня проехал по прямой первый поворот в Индианаполисе и поехал на овал. Чем, конечно, породил вал шуток от американских зрителей. Мол, надо было объяснить бывшему формулисту, что мы тут не только на овалах катаемся. А некоторые постили фотографию с Квятом и подписью: «Как же круто, что Даня согласился проехать круг почета после победы!».

Произошла ошибка, конечно, не потому, что сумасшедший русский решил проведать окрестности трассы. Просто на ненадежной машине команды Hezeberg отказала электрика. Но россиянину сказали оставаться в машине и пообещали дотолкать до пит-лейна (или пит-роуда в американской терминологии). В соцсетях даже писали, что трейлер, который должен был эвакуировать Квята в боксы, застрял по дороге в тоннеле. А механики, которые меняли аккумулятор, не сразу нашли все необходимые детали для замены. В общем, Квят сразу собрал все возможные несчастья.

А вот что написал в своих соцсетях ветеран серии Марк Мартин, внесенный в Зал славы NASCAR: «Хочу сделать комплимент Даниилу Квяту. Он показал хорошую и стабильную скорость, хотя это его дебют за рулем этих машин — больше похожих на танк, если сравнивать с тем, что он пилотировал раньше».

Каковы перспективы?

Еще одним объектом шуток американской аудитории стали попытки местных комментаторов правильно произнести фамилию нашего пилота. Казалось бы, всего пять букв латиницей — куда проще вам фамилию придумать? Но версий все равно нашлось множество.

При всем юморе американцев подавляющее большинство пользователей соцсетей за него переживало, болело и радовалось возвращению. А вторая часть вопрошала, что вообще делает Квят в графике NASCAR и нет ли ошибки в графике. В любом случае Квятом интересуются — это главное.

Второе появление Квята на трассе было недолгим. Теперь Даниила преследовали проблемы с подвеской, вдовесок он проколол колесо. И со второй попытки на 43-м круге Индианаполис Квята из себя исторгнул. Итоговое 36-е место из 38.

Но, в отличие от «Формулы-1», в NASCAR дают очки за любое место в классификации и даже за финиш в гараже. Квят сошел позже двух своих соперников (одним из которых является партнер по команде Хеземанс), так что он официально 36-й и набрал одно очко в чемпионате. Впереди в планах еще две гонки. Дебют, конечно, неидеальный, но насыщенный. А за этим Квят, думается, и приходит в NASCAR. За новыми вызовами и эмоциями.