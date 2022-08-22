Россиянин Квят занял 36-е место в гонке NASCAR в Уоткинс-Глене
Гонщик команды Hezeberg испытывал проблемы с автомобилем и проиграл лидерам 32 круга.
Гонщик команды Hezeberg испытывал проблемы с автомобилем и проиграл лидерам 32 круга.
ТАСС, 22 августа. Российский пилот команды Hezeberg Даниил Квят занял 36-е место в своем втором старте в Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR). Гонка 25-го этапа сезона прошла в ночь на понедельник в Уоткинс-Глене (штат Нью-Йорк, США).
Первые три места заняли американские гонщики. Победителем стал Кайл Ларсон, вторым финишировал Эй-Джей Оллмендингер, третьим — Джоуи Логано. Квят из-за проблем с автомобилем проиграл лидерам 32 круга и стал последним среди финишировавших.
Квят дебютировал в NASCAR 31 июля, не сумев добраться до финиша гонки 22-го этапа, который прошел в Индианаполисе (штат Индиана, США).
Впервые в истории NASCAR на старт гонки вышли представители семи стран. Помимо Квята и многочисленных американцев, участие в гонке в Уоткинс-Глене приняли мексиканец Даниэль Суарес (пятое место в гонке), чемпион «Формулы-1» 2007 года финн Кими Райкконен (37-е место), чемпион Германского кузовного чемпионата (DTM) 2013 года и победитель марафона «24 часа Ле-Мана» 2010 года немец Майк Роккенфеллер (30-е место), нидерландец Лорис Хеземанс (33-е место) и британец Кайл Тилли (39-е место).
Квяту 28 лет, в 2014—2017 и 2019−2020 годах он выступал в «Формуле-1» за команды «Торо Россо» (нынешнее название — «Альфа Таури») и «Ред Булл», в 2018 году выполнял роль пилота по развитию в «Феррари», в прошлом сезоне россиянин был резервным гонщиком «Альпин». Всего на счету Квята 110 гонок в «Формуле-1» и три подиума.