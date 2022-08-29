Текущие события
Футбол. Первый дивизион
20:00
Арсенал
Енисей
Футбол. Зарубежный
21:00
Кадис
Атлетик
Футбол. Зарубежный
23:00
Валенсия
Атлетико
Футбол. Зарубежный
28.08
Эспаньол
Реал
13
Футбол. Зарубежный
28.08
Лечче
Эмполи
11
Футбол. Зарубежный
28.08
Фиорентина
Наполи
00
Все события
Фоторепортажи
29«Зенит» и ЦСКА выдали ярчайший матч в Санкт-Петербурге
17Чемпионат России по регби. «Динамо» Москва — «Енисей-СТМ» Красноярск
10:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Гонку NASCAR остановили после грандиозного завала. Видео

В Дайтоне (США) состоялась гонка Coke Zero Sugar 400, ставшая финальным этапом регулярного сезона NASCAR Cup Series сезона-2022.

Наверх
Источник: Reuters

По ходу соревнований произошёл инцидент: сразу трое пилотов из группы лидеров поскользнулись на мокром асфальте, из-за чего произошёл завал с участием полутора десятков машин. В лидеры же после инцидента вырвался Остин Диллон из команды «Чилдресс», сумевший объехать завал и избежать столкновений.

Во время загрузки произошла ошибка.

После трёхчасовой паузы, когда дождь закончился и трасса просохла, дирекция гонки дала рестарт.

Напомним, победителем прошлого этапа NASCAR в Уоткинс-Глене стал Кайл Ларсон из команды «Хендрик». Бывшие пилоты Формулы-1, россиянин Даниил Квят и финн Кими Райкконен, завершили гонку досрочно.

 Чеченский Халк неудачно заехал в Дагестан. Ему разбили лицо из-за парковки
Кубок мира разбанит сборную России по хоккею
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь