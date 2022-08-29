Гонку NASCAR остановили после грандиозного завала. Видео

По ходу соревнований произошёл инцидент: сразу трое пилотов из группы лидеров поскользнулись на мокром асфальте, из-за чего произошёл завал с участием полутора десятков машин. В лидеры же после инцидента вырвался Остин Диллон из команды «Чилдресс», сумевший объехать завал и избежать столкновений.