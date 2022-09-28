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11:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«КАМАЗ-мастер» не выступит на «Дакаре» после отказа осуждать спецоперацию

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Действующий победитель ралли «Дакар» команда «КАМАЗ-мастер» отказалась подписывать анкету Международной автомобильной федерации (FIA), осуждающую российскую спецоперацию на Украине и позволяющую принять участие в гонке 2023 года, сообщается на сайте российской команды.

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Источник: РИА "Новости"

«Дакар» пройдет с 31 декабря 2022 года по 15 января 2023 года в Саудовской Аравии.

«Участие российских спортсменов в ралли “Дакар” обусловлено необходимостью подписания анкеты Международной автомобильной федерации (FIA), осуждающей российскую спецоперацию в Украине. По нашему мнению, содержание данного документа носит политический характер, а также нарушает принципы равных условий для спортсменов. Считаем для себя невозможным подписание подобных документов и участие в соревнованиях на таких условиях. Наш выбор очевиден — мы всегда со своей Родиной, особенно тогда, когда она находится в непростой ситуации», — говорится в сообщении.

В январе экипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова второй раз подряд стал победителем ралли-марафона «Дакар», который проходил в Саудовской Аравии, в зачете грузовиков. Всего на счету российской команды 19 побед на «Дакаре».

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