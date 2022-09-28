«КАМАЗ-мастер» не выступит на «Дакаре» после отказа осуждать спецоперацию

«Участие российских спортсменов в ралли “Дакар” обусловлено необходимостью подписания анкеты Международной автомобильной федерации (FIA), осуждающей российскую спецоперацию в Украине. По нашему мнению, содержание данного документа носит политический характер, а также нарушает принципы равных условий для спортсменов. Считаем для себя невозможным подписание подобных документов и участие в соревнованиях на таких условиях. Наш выбор очевиден — мы всегда со своей Родиной, особенно тогда, когда она находится в непростой ситуации», — говорится в сообщении.